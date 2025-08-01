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В Таганроге ликвидируют упавшие в городе обломки БПЛА - РИА Новости, 01.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:19 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/taganrog-2032755652.html
В Таганроге ликвидируют упавшие в городе обломки БПЛА
В Таганроге ликвидируют упавшие в городе обломки БПЛА - РИА Новости, 01.08.2025
В Таганроге ликвидируют упавшие в городе обломки БПЛА
Оперативные службы ликвидируют упавшие в Таганроге обломки БПЛА, пострадавших в результате ночной атаки нет, сообщает глава города Светлана Камбулова в своем... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T06:19:00+03:00
2025-08-01T06:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
таганрог
светлана камбулова
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Оперативные службы ликвидируют упавшие в Таганроге обломки БПЛА, пострадавших в результате ночной атаки нет, сообщает глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале. "Сегодня ночью над акваторией Таганрогского залива работали средства ПВО... Оперативные службы занимаются ликвидацией фрагментов БПЛА, которые упали на территорию нашего города", - написала она. Глава города отметила, что пострадавших и повреждений нет. Также Камбулова добавила, что опасность атаки беспилотников отменена в городе. Она была объявлена в 0.10 мск и продлилась 5 часов 24 минуты.
https://ria.ru/20250731/ukraina-2032730248.html
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происшествия, таганрог, светлана камбулова
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Таганрог, Светлана Камбулова
В Таганроге ликвидируют упавшие в городе обломки БПЛА

В Таганроге ликвидируют обломки БПЛА, пострадавших нет

© Flickr / Alexxx MalevПанорама Таганрога
Панорама Таганрога - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Flickr / Alexxx Malev
Панорама Таганрога. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Оперативные службы ликвидируют упавшие в Таганроге обломки БПЛА, пострадавших в результате ночной атаки нет, сообщает глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.
"Сегодня ночью над акваторией Таганрогского залива работали средства ПВО... Оперативные службы занимаются ликвидацией фрагментов БПЛА, которые упали на территорию нашего города", - написала она.
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Глава города отметила, что пострадавших и повреждений нет.
Также Камбулова добавила, что опасность атаки беспилотников отменена в городе. Она была объявлена в 0.10 мск и продлилась 5 часов 24 минуты.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТаганрогСветлана Камбулова
 
 
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