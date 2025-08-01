https://ria.ru/20250801/taganrog-2032755652.html

В Таганроге ликвидируют упавшие в городе обломки БПЛА

В Таганроге ликвидируют упавшие в городе обломки БПЛА - РИА Новости, 01.08.2025

В Таганроге ликвидируют упавшие в городе обломки БПЛА

Оперативные службы ликвидируют упавшие в Таганроге обломки БПЛА, пострадавших в результате ночной атаки нет, сообщает глава города Светлана Камбулова в своем... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T06:19:00+03:00

2025-08-01T06:19:00+03:00

2025-08-01T06:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

таганрог

светлана камбулова

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Оперативные службы ликвидируют упавшие в Таганроге обломки БПЛА, пострадавших в результате ночной атаки нет, сообщает глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале. "Сегодня ночью над акваторией Таганрогского залива работали средства ПВО... Оперативные службы занимаются ликвидацией фрагментов БПЛА, которые упали на территорию нашего города", - написала она. Глава города отметила, что пострадавших и повреждений нет. Также Камбулова добавила, что опасность атаки беспилотников отменена в городе. Она была объявлена в 0.10 мск и продлилась 5 часов 24 минуты.

https://ria.ru/20250731/ukraina-2032730248.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

таганрог

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, таганрог, светлана камбулова