https://ria.ru/20250801/svo-2032810213.html

Десять автомобилей с гумпомощью отправили в зону СВО из Кировской области

Десять автомобилей с гумпомощью отправили в зону СВО из Кировской области - РИА Новости, 01.08.2025

Десять автомобилей с гумпомощью отправили в зону СВО из Кировской области

Десять автомобилей, а также генераторы, тепловизоры, средства спутниковой связи и другой гуманитарный груз отправили в зону специальной военной операции из... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T13:10:00+03:00

2025-08-01T13:10:00+03:00

2025-08-01T13:10:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 авг – РИА Новости. Десять автомобилей, а также генераторы, тепловизоры, средства спутниковой связи и другой гуманитарный груз отправили в зону специальной военной операции из Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона. "В преддверии Дня воздушно-десантных войск состоялась отправка 10 автомобилей марок УАЗ, Chevrolet Niva, "УАЗ-Патриот" с гуманитарным грузом в войсковые части. Все автомобили, восстановленные Союзом десантников, останутся в зоне СВО и будут использованы кировскими военнослужащими для подвоза боеприпасов, продуктов питания, транспортировки раненых", - говорится в сообщении. Сообщается, что в автомобилях кировским военнослужащим отправлены генераторы, тепловизоры, средства спутниковой связи, ноутбуки, средства первой необходимости, медицинские принадлежности, продукты питания. Традиционно в гуманитарный груз загружены эва-коврики, тенты и жгуты, переносные зарядные станции, маскировочные сети, блиндажные свечи и сухие души, шанцевый инструмент, постельные принадлежности, запчасти и колеса для автомобилей. Вместе с грузом отправлены также детские письма, которые поддерживают боевой дух бойцов. Губернатор Кировской области Александр Соколов поблагодарил всех причастных к формированию гуманитарного груза. "Общими усилиями были собраны транспортные средства, приведены в рабочее состояние. Выражаю благодарность также фонду "За Вятку", Союзу десантников, Комитету семей воинов Отечества, всем кировчанам, которые собирали этот груз. Сегодня груз отправится на передовую к нашим защитникам, чтобы им было комфортнее. Пусть они быстрее возвращаются домой живые, здоровые и с Победой", — приводятся в сообщении слова Соколова. Отмечается, что это четвертый гуманитарный конвой в 2025 году.

https://ria.ru/20250801/svo-2032809301.html

https://ria.ru/20250730/kuzbass-2032330848.html

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кировская область, сво