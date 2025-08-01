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Новгородский депутат отвезла в зону СВО партию гуманитарной помощи - РИА Новости, 01.08.2025
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Надежные люди
 
13:02 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/svo-2032809301.html
Новгородский депутат отвезла в зону СВО партию гуманитарной помощи
Новгородский депутат отвезла в зону СВО партию гуманитарной помощи - РИА Новости, 01.08.2025
Новгородский депутат отвезла в зону СВО партию гуманитарной помощи
Депутат Новгородской областной думы Ольга Борисова отвезла в зону проведения специальной военной операции лекарства, маскировочные сети, антидроновые одеяла,... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T13:02:00+03:00
2025-08-01T13:02:00+03:00
надежные люди
новгородская область
сво
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 авг - РИА Новости. Депутат Новгородской областной думы Ольга Борисова отвезла в зону проведения специальной военной операции лекарства, маскировочные сети, антидроновые одеяла, индивидуальные посылки, одежду, сообщает пресс-служба заксобрания региона. Уточняется, что в ходе очередной гуманитарной миссии Борисова посетила подразделения в ДНР и ЛНР, где служат в том числе и жители Новгородской области. "Привезли нашим землякам лекарства, маскировочные сети, антидроновые одеяла, индивидуальные посылки, супы быстрого приготовления, армейский душ, одежду. Для госпиталей передали медикаменты и оборудование для хирургов, перевязочные материалы", – приводит пресс-служба слова Борисовой. Борисова подчеркнула, что российские военнослужащие высоко оценивают дроны, изготовленные в Новгородской области. Речь о дроне "Князь Вандал", разработанном в 2024 году инженерами научно-производственного центра "Ушкуйник" из Великого Новгорода. Депутат добавила, что волонтёрская помощь - это ещё и колоссальная эмоциональная и духовная поддержка. Борисова поблагодарила всех жителей Новгородской области, кто помогает участникам СВО и принимает участие в сборе гуманитарного груза.
https://ria.ru/20250730/kuzbass-2032330848.html
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новгородская область, сво
Надежные люди, Новгородская область, СВО
Новгородский депутат отвезла в зону СВО партию гуманитарной помощи

Новгородский депутат Борисова отвезла в зону СВО партию гуманитарной помощи

© Фото : Новгородская областная думаНовгородский депутат Ольга Борисова отвезла в зону СВО лекарства, масксети, антидроновые одеяла
Новгородский депутат Ольга Борисова отвезла в зону СВО лекарства, масксети, антидроновые одеяла - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Фото : Новгородская областная дума
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 авг - РИА Новости. Депутат Новгородской областной думы Ольга Борисова отвезла в зону проведения специальной военной операции лекарства, маскировочные сети, антидроновые одеяла, индивидуальные посылки, одежду, сообщает пресс-служба заксобрания региона.
Уточняется, что в ходе очередной гуманитарной миссии Борисова посетила подразделения в ДНР и ЛНР, где служат в том числе и жители Новгородской области.
"Привезли нашим землякам лекарства, маскировочные сети, антидроновые одеяла, индивидуальные посылки, супы быстрого приготовления, армейский душ, одежду. Для госпиталей передали медикаменты и оборудование для хирургов, перевязочные материалы", – приводит пресс-служба слова Борисовой.
Борисова подчеркнула, что российские военнослужащие высоко оценивают дроны, изготовленные в Новгородской области. Речь о дроне "Князь Вандал", разработанном в 2024 году инженерами научно-производственного центра "Ушкуйник" из Великого Новгорода.
Депутат добавила, что волонтёрская помощь - это ещё и колоссальная эмоциональная и духовная поддержка. Борисова поблагодарила всех жителей Новгородской области, кто помогает участникам СВО и принимает участие в сборе гуманитарного груза.
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