https://ria.ru/20250801/stoyanoglo-2032804217.html

Кишинев закупает газ через посредников втрое дороже, заявил Стояногло

Кишинев закупает газ через посредников втрое дороже, заявил Стояногло - РИА Новости, 01.08.2025

Кишинев закупает газ через посредников втрое дороже, заявил Стояногло

Бывший генпрокурор Молдавии Александр Стояногло обвинил власти страны в неэффективной схеме газовых закупок, которая приводит к троекратному росту цен для... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T12:32:00+03:00

2025-08-01T12:32:00+03:00

2025-08-01T12:32:00+03:00

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европейский банк реконструкции и развития

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КИШИНЕВ, 1 авг — РИА Новости. Бывший генпрокурор Молдавии Александр Стояногло обвинил власти страны в неэффективной схеме газовых закупок, которая приводит к троекратному росту цен для потребителей. Ранее в июле премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что поставкой газа потребителям с августа вместо российско-молдавской компании "Молдовагаз" займется госкомпания Energocom. "Мы покупаем тот же российский газ через посредников — втрое, а то и вчетверо дороже. Это не энергетическая безопасность, а чистое разорение: люди — без денег, экономика — уничтожена", - написал Стояногло в своем Telegram-канале. Оппозиционер подчеркнул, что отказ от прямых закупок через компанию "Молдовагаз" в пользу Energocom привел к росту цен, так как власти стремятся представить газ как нероссийский, используя посредников. "Газ надо было закупать летом, когда цены падали. Но летом власть была занята президентской кампанией — министры и премьер-министр ходили по дворам с листовками в поддержку Майи Санду. Теперь нам говорят: "К зиме готовы, закупили 50% объёмов". По какой цене? Коммерческая тайна. То есть покупают на наши деньги, но условия держат в секрете от нас же", - добавил Стояногло. Стояногло считает, что либерализация газового рынка Молдавии носит формальный характер — значительная часть поставщиков лишена лицензий, а альтернативные операторы исключены с рынка. "Рынок якобы либерализован, но половине реальных поставщиков отобрали лицензии. Те, кто мог бы поставить газ дешевле Energocom-а, просто выведены с рынка", — заявил экс-генпрокурор. Ранее власти Молдавии заявили о создании запасов газа на отопительный сезон. Закупками занимается государственная компания Energocom. Данные о контрактных условиях считаются конфиденциальными. Осенью 2023 года ГТС Молдавии была на пять лет передана в управление оператору Vestmoldtransgaz (75% у румынского "Трансгаза", 25% - у ЕБРР) в рамках обязательств страны по третьему энергетическому пакету Евросоюза. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу обеспечением Молдавии голубым топливом занимается госкомпания Energocom. При этом информация о том, у кого закупается газ, а также по какой цене, является засекреченной, она становится известна потребителям только после того, как заключается очередной контракт. Оппозиция в Молдавии уже поднимала вопрос о необходимости заслушать в парламенте министра энергетики Дорина Жунгиету и руководство Национального агентства по регулированию в энергетике в связи с сокрытием цен на закупку газа, однако большинство в лице правящей партии "Действие и солидарность" не поддержало подобную инициативу.

https://ria.ru/20250621/shor-2024445011.html

https://ria.ru/20250321/pridnestrove-2006352355.html

https://ria.ru/20250619/moldaviya-2024006639.html

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