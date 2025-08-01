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В США в июле вырос уровень безработицы

В США в июле вырос уровень безработицы - РИА Новости, 01.08.2025

В США в июле вырос уровень безработицы

Безработица в США в июле выросла до 4,2% с 4,1% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 73 тысячи, следует из... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T15:42:00+03:00

2025-08-01T15:42:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Безработица в США в июле выросла до 4,2% с 4,1% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 73 тысячи, следует из данных министерства труда страны. Показатель безработицы совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. Увеличение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики страны ожидалось на 110 тысяч. Министерство также пересмотрело оценку роста числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики в июне - до 133 тысяч со 147 тысяч. Сообщается также, что почасовая заработная плата в стране в июле в месячном выражении увеличилась на 0,3%, или на 0,12 доллара, и составила 36,44 доллара, в годовом выражении ее рост составил 3,9%. Безработица в США достигла двузначных показателей в апреле 2020 года, когда она в связи с коронавирусными событиями подскочила до 14,8% с мартовских 4,4% и обновила максимум с 1940 года, затем показатель начал постепенно сокращаться.

https://ria.ru/20250801/putin-2032839936.html

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