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В США в июле вырос уровень безработицы
В США в июле вырос уровень безработицы - РИА Новости, 01.08.2025
В США в июле вырос уровень безработицы
Безработица в США в июле выросла до 4,2% с 4,1% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 73 тысячи, следует из... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T15:42:00+03:00
2025-08-01T15:42:00+03:00
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Безработица в США в июле выросла до 4,2% с 4,1% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 73 тысячи, следует из данных министерства труда страны. Показатель безработицы совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. Увеличение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики страны ожидалось на 110 тысяч. Министерство также пересмотрело оценку роста числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики в июне - до 133 тысяч со 147 тысяч. Сообщается также, что почасовая заработная плата в стране в июле в месячном выражении увеличилась на 0,3%, или на 0,12 доллара, и составила 36,44 доллара, в годовом выражении ее рост составил 3,9%. Безработица в США достигла двузначных показателей в апреле 2020 года, когда она в связи с коронавирусными событиями подскочила до 14,8% с мартовских 4,4% и обновила максимум с 1940 года, затем показатель начал постепенно сокращаться.
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в мире, сша
В США в июле вырос уровень безработицы
Уровень безработицы в США в июле достиг 4,2 процентов
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Безработица в США в июле выросла до 4,2% с 4,1% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 73 тысячи, следует из данных министерства труда страны.
Показатель безработицы совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. Увеличение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики страны ожидалось на 110 тысяч.
Министерство также пересмотрело оценку роста числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики в июне - до 133 тысяч со 147 тысяч.
Сообщается также, что почасовая заработная плата в стране в июле в месячном выражении увеличилась на 0,3%, или на 0,12 доллара, и составила 36,44 доллара, в годовом выражении ее рост составил 3,9%.
Безработица в США
достигла двузначных показателей в апреле 2020 года, когда она в связи с коронавирусными событиями подскочила до 14,8% с мартовских 4,4% и обновила максимум с 1940 года, затем показатель начал постепенно сокращаться.