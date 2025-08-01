США выслали на Кубу еще 118 нелегальных мигрантов
МВД Кубы: США депортировали на остров 118 нелегальных мигрантов
Гавана, район Ведадо. Архивное фото
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МЕХИКО, 1 авг - РИА Новости. США депортировали на Кубу очередную группу из 118 нелегальных мигрантов, сообщил министерство внутренних дел карибской страны в блоге МВД в X.
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В ведомстве уточнили, что это уже 27-й рейс с начала 2025 года, организованный из стран региона. Всего, по данным МВД, в текущем году на Кубу были возвращены 833 человека, из них на шести рейсах из США прибыли 583 нелегальных мигранта.
Ранее в Белом доме заявили, что власти США за полгода работы администрации президента Дональда Трампа арестовали более 100 тысяч нелегальных мигрантов, находившихся на американской территории, а также отозвали разрешения на временное пребывание в стране еще у полумиллиона иностранцев.
Согласно опросу телеканала CBS и компании YouGov, большинство жителей США больше не поддерживают программу депортации нелегальных мигрантов, реализуемую администрацией президента США Дональда Трампа - против этой инициативы выступает 51% респондентов, тогда как в феврале ее одобряли 59% американцев.
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