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США выслали на Кубу еще 118 нелегальных мигрантов - РИА Новости, 01.08.2025
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07:08 01.08.2025 (обновлено: 07:48 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/ssha-2032758859.html
США выслали на Кубу еще 118 нелегальных мигрантов
США выслали на Кубу еще 118 нелегальных мигрантов - РИА Новости, 01.08.2025
США выслали на Кубу еще 118 нелегальных мигрантов
США депортировали на Кубу очередную группу из 118 нелегальных мигрантов, сообщил министерство внутренних дел карибской страны в блоге МВД в X. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T07:08:00+03:00
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МЕХИКО, 1 авг - РИА Новости. США депортировали на Кубу очередную группу из 118 нелегальных мигрантов, сообщил министерство внутренних дел карибской страны в блоге МВД в X. "Осуществлен возвратный рейс на Кубу с 118 нерегулярными мигрантами из США (96 мужчин и 22 женщины)", - говорится в заявлении. В ведомстве уточнили, что это уже 27-й рейс с начала 2025 года, организованный из стран региона. Всего, по данным МВД, в текущем году на Кубу были возвращены 833 человека, из них на шести рейсах из США прибыли 583 нелегальных мигранта. Ранее в Белом доме заявили, что власти США за полгода работы администрации президента Дональда Трампа арестовали более 100 тысяч нелегальных мигрантов, находившихся на американской территории, а также отозвали разрешения на временное пребывание в стране еще у полумиллиона иностранцев. Согласно опросу телеканала CBS и компании YouGov, большинство жителей США больше не поддерживают программу депортации нелегальных мигрантов, реализуемую администрацией президента США Дональда Трампа - против этой инициативы выступает 51% респондентов, тогда как в феврале ее одобряли 59% американцев.
https://ria.ru/20250724/kuba-2031027176.html
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в мире, сша, куба, дональд трамп
В мире, США, Куба, Дональд Трамп
США выслали на Кубу еще 118 нелегальных мигрантов

МВД Кубы: США депортировали на остров 118 нелегальных мигрантов

© РИА Новости / Олег ВязьмитиновГавана, район Ведадо
Гавана, район Ведадо - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Олег Вязьмитинов
Гавана, район Ведадо. Архивное фото
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МЕХИКО, 1 авг - РИА Новости. США депортировали на Кубу очередную группу из 118 нелегальных мигрантов, сообщил министерство внутренних дел карибской страны в блоге МВД в X.
"Осуществлен возвратный рейс на Кубу с 118 нерегулярными мигрантами из США (96 мужчин и 22 женщины)", - говорится в заявлении.
Логотип ЮНЕСКО - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
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В ведомстве уточнили, что это уже 27-й рейс с начала 2025 года, организованный из стран региона. Всего, по данным МВД, в текущем году на Кубу были возвращены 833 человека, из них на шести рейсах из США прибыли 583 нелегальных мигранта.
Ранее в Белом доме заявили, что власти США за полгода работы администрации президента Дональда Трампа арестовали более 100 тысяч нелегальных мигрантов, находившихся на американской территории, а также отозвали разрешения на временное пребывание в стране еще у полумиллиона иностранцев.
Согласно опросу телеканала CBS и компании YouGov, большинство жителей США больше не поддерживают программу депортации нелегальных мигрантов, реализуемую администрацией президента США Дональда Трампа - против этой инициативы выступает 51% респондентов, тогда как в феврале ее одобряли 59% американцев.
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В миреСШАКубаДональд Трамп
 
 
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