https://ria.ru/20250801/ssha-2032758859.html

США выслали на Кубу еще 118 нелегальных мигрантов

США выслали на Кубу еще 118 нелегальных мигрантов - РИА Новости, 01.08.2025

США выслали на Кубу еще 118 нелегальных мигрантов

США депортировали на Кубу очередную группу из 118 нелегальных мигрантов, сообщил министерство внутренних дел карибской страны в блоге МВД в X. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T07:08:00+03:00

2025-08-01T07:08:00+03:00

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МЕХИКО, 1 авг - РИА Новости. США депортировали на Кубу очередную группу из 118 нелегальных мигрантов, сообщил министерство внутренних дел карибской страны в блоге МВД в X. "Осуществлен возвратный рейс на Кубу с 118 нерегулярными мигрантами из США (96 мужчин и 22 женщины)", - говорится в заявлении. В ведомстве уточнили, что это уже 27-й рейс с начала 2025 года, организованный из стран региона. Всего, по данным МВД, в текущем году на Кубу были возвращены 833 человека, из них на шести рейсах из США прибыли 583 нелегальных мигранта. Ранее в Белом доме заявили, что власти США за полгода работы администрации президента Дональда Трампа арестовали более 100 тысяч нелегальных мигрантов, находившихся на американской территории, а также отозвали разрешения на временное пребывание в стране еще у полумиллиона иностранцев. Согласно опросу телеканала CBS и компании YouGov, большинство жителей США больше не поддерживают программу депортации нелегальных мигрантов, реализуемую администрацией президента США Дональда Трампа - против этой инициативы выступает 51% респондентов, тогда как в феврале ее одобряли 59% американцев.

https://ria.ru/20250724/kuba-2031027176.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, куба, дональд трамп