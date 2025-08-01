https://ria.ru/20250801/spetsoperatsiya-2032905186.html

Спецоперация, 1 августа: ВСУ за неделю потеряли до 8905 военнослужащих

Спецоперация, 1 августа: ВСУ за неделю потеряли до 8905 военнослужащих - РИА Новости, 01.08.2025

Спецоперация, 1 августа: ВСУ за неделю потеряли до 8905 военнослужащих

Российские группировки войск, участвующие в спецоперации, нанесли поражение формированиям ВСУ, заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили тактическое... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T19:04:00+03:00

2025-08-01T19:04:00+03:00

2025-08-01T19:04:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российские группировки войск, участвующие в спецоперации, нанесли поражение формированиям ВСУ, заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили тактическое положение, продолжили продвижение в глубину обороны противника, украинские войска при этом потеряли до 8905 военнослужащих, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в пятницу. Отмечается, что в течение недели российская армия освободила населенные пункты: Зеленый Гай, Бойковка, Бельгийка, Новоукраинка и Часов Яр в Донецкой Народной Республике, Малиевка в Днепропетровской области и Темировка в Запорожской области. Также уточняется, что с 26 июля по 1 августа 2025 года Вооруженными силами Российской Федерации нанесено семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, пункты управления беспилотными летательными аппаратами дальнего действия, склады робототехнических комплексов, ракетного вооружения и боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников. Кроме того, средствами российской ПВО сбиты шесть управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, три реактивных снаряда системы залпового огня Vampire чешского производства, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 1446 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. ВКС России уничтожают около 95% от средств воздушного нападения ВСУ ВКС России выполнили более 460 тысяч боевых вылетов с начала спецоперации, боевыми расчетами уничтожается порядка 95% от общего количества средств воздушного нападения ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. "С начала проведения специальной военной операции авиацией ВКС выполнено более 460 тысяч боевых вылетов для решения различных задач. Боевыми расчетами уничтожается порядка 95% от общего количества средств воздушного нападения противника", - говорится в сообщении. Также, по данным ведомства, войсками ПВО-ПРО уничтожено более 70 тысяч воздушных целей, включая свыше 30 тысяч беспилотных летательных аппаратов, а также около 330 баллистических ракет, 4100 реактивных снарядов, 500 самолетов и вертолетов противника. Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем тыла Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем тыла Вооруженных сил Российской Федерации, отметив, что в ходе СВО военнослужащие органов МТО (материально-технического обеспечения) показывают профессионализм и достойно решают важнейшие вопросы снабжения войск. Белоусов отметил, что упорный ежедневный труд военнослужащих тыла – залог высокой боеготовности армии и флота. Также своевременная доставка материальных ресурсов, всестороннее обеспечение личного состава позволяют ВС РФ успешно решать поставленные задачи. "Отдельные слова благодарности хочу адресовать ветеранам, чье беззаветное служение Родине является примером для молодых солдат и офицеров. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на благо Отечества!" - заключил он. США произведут ракеты AMRAAM для Украины и других стран на сумму до $3,5 млрд Пентагон сообщил о заключении контракта с американской компанией Raytheon Technologies, занимающейся авиастроением и оборонной промышленностью, на сумму до 3,5 миллиарда долларов на производство ракет средней дальности AMRAAM для Украины и ряда других стран, сообщает ведомство. "Подразделение Raytheon Technologies Corp. (Тусон, Аризона) получило неопределенный контракт с жесткой фиксированной ценой и стимулирующими выплатами на сумму не более 3,5 миллиарда долларов на производство усовершенствованных ракет средней дальности класса "воздух-воздух" (AMRAAM)," – говорится в заявлении Пентагона. Помимо Украины, согласно контракту, эти ракеты также будут поставляться в Данию, Бельгию, Японию, Нидерланды, Канаду, Финляндию, Германию, Венгрию, Испанию, Польшу, Швецию, Тайвань, Литву, Великобританию, Австралию, Швейцарию, Израиль и Кувейт. ВСУ пытались отбирать детей у жителей Часова Яра Житель Часова Яра, освобожденного российской армией в четверг, рассказал РИА Новости, как представители киевского режима пытались отобрать у него детей, пока город находился под оккупацией ВСУ. "Приехали эти "Белые ангелы" (подразделение ВСУ - ред.) с ментами и заставили выезжать. То есть искали всех детей во всех подвалах. Кто успевал прятать, те прятались. Две дочки пришлось вывезти. Жену собрал, все деньги, собрал все и отправил их. Но они не хотели. Они прекрасно понимали и знали, куда хотят, и что нас звали родственники жены в Белгород", - сказал беженец. По его словам, жену и дочерей пришлось вывезти в Днепропетровск, однако никакой помощи со стороны Украины или "Белых ангелов" оказано не было. "Их вывезли в Днепр, просто тупо бросили. И они сказали, снимайте сами (жилье - ред.). Снять квартиру стоит 15 тысяч (гривен в месяц). Если не поедет никто, они детей забирают сами. И распределяют сами", - добавил он. В конце декабря глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости сообщил, что люди, называющие себя организацией "Белые ангелы" (по иным сведениям, подразделения полиции из бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов Украины), принудительно вывозят семьи с детьми, а если родители отказываются, детей забирают насильно. По данным фактам уже заведены уголовные дела. ВСУ прячут взрывные устройства в тушки мертвых кошек и зайцев Украинские военнослужащие прячут взрывные устройства в тушки мертвых кошек и зайцев на харьковском направлении, рассказал РИА Новости командир отделения инженерно-сапёрной роты Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Север" с позывным "Купол". "Противник начинает сбрасывать на тропы, на сети заградительные мертвых животных, заминированных кошек, зайцев. Они их потрошат, засовывают туда взрывчатое вещество, датчики движения, магнитки", - рассказал "Купол". По словам сапёра, подобные СВУ могут сработать на технику и военнослужащих, а при наличии датчика движения и на гражданских. Пентагон потратил $51,6 млн на техподдержку Patriot для Украины Пентагон выделил 51,6 миллиона долларов на техническую поддержку зенитно-ракетных комплексов Patriot, переданных Украине с февраля 2023 года, выяснило РИА Новости на основе анализа контрактов на сайте правительства США. Согласно данным портала USAspending.gov, соответствующее соглашение было подписано с компанией Raytheon Technologies (RTX) - единственным производителем комплексов Patriot. Помимо этого, контракт (номер W31P4Q-23-C-0022) заключен без тендера, поскольку RTX обладает эксклюзивными технологиями и исходными данными, необходимыми для обслуживания этих систем. Как выяснилось, документ предусматривает консультационную и практическую помощь украинским военным в эксплуатации, ремонте и обслуживании комплексов, а также логистическую поддержку. Услуги финансируются в рамках программы помощи Украине USAI (Ukraine Security Assistance Initiative). Кроме того, RTX также оказывает удалённую поддержку через телефонную справочную службу, расположенную в Польше. Контракт рассчитан на 12 месяцев с возможностью продления еще на три года - до 2028 года включительно. В феврале 2025 года сумма была увеличена на 9,96 миллиона долларов, что продлило срок действия соглашения как минимум до февраля 2026 года. Сальдо назвал заявления Киева о выходе на границы 1991 года "лапшой на уши" простым украинцам Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в комментарии РИА Новости заявил, что киевские власти продолжают вешать простым украинцам "лапшу на уши" о возвращении Украины к границам 1991 года. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что киевский режим, говоря о возвращении к границам 1991 года, заинтересован только в землях, чтобы торговаться "подороже". Британцы готовят диверсантов из украинских школьников для заброски в РоссиюУкраинские школьники проходят военную и идеологическую подготовку под контролем националистов и иностранцев в период летних каникул - из самых способных инструкторы готовят диверсантов для заброски в Россию, рассказал РИА Новости представитель пророссийского подполья. "В украинских школах в период летних каникул развернута подготовка наподобие "Гитлерюгенд". Общее руководство осуществляют англичане. Занятия проводят националисты (выходцы из нацбатов вроде "Азова", который признан террористическим и запрещен в РФ), получившие ранения и освобождённые от службы", - рассказал собеседник агентства. По его словам, занятия включают изучение огнестрельного оружия с проведением боевых стрельб, "тренировки по боевому гопаку", оказание первой медицинской помощи, азы инженерной подготовки. "Ключевой целью является идеологическая обработка школьников. Воспитание ненависти к России и русским", - подчеркнул подпольщик. Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с днем ВКС Министр обороны РФ поздравил военнослужащих с Днем Воздушно-космических сил, отметив, что в ходе СВО они отражают налеты беспилотной авиации и удары противника, уничтожают вражеские военные объекты, сообщили в Минобороны России. Белоусов подчеркнул, что ВКС играют одну из ключевых ролей в обеспечении военной безопасности нашего государства: надежно оберегают его воздушные рубежи, успешно решают задачи, осуществляют противовоздушную и противоракетную оборону. Отмечается, что за высокий профессионализм и проявленное мужество более 15 тысяч военнослужащих Воздушно-космических сил удостоены государственных наград, 39 присвоено звание Героя Российской Федерации. Также министр отдельно поблагодарил работников оборонно-промышленного комплекса и деятелей науки за добросовестный труд. Германия поставит Украине установки ЗРК Patriot в ближайшие дни Министр обороны Украины Денис Шмыгаль в пятницу сообщил, что Германия поставит Киеву дополнительные пусковые установки зенитно-ракетных комплексов Patriot в ближайшие дни. Министерство обороны ФРГ ранее в пятницу сообщало, что Германия поставит Украине две системы Patriot, сначала передадут пусковые установки, другие элементы системы будут поставлены в течение двух-трех месяцев. "Германия поставит Украине еще две системы Patriot. В ближайшие дни бундесвер поставит дополнительные пусковые установки Patriot в качестве первого этапа. На втором этапе, в течение следующих двух-трех месяцев, будут переданы и другие компоненты системы", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Глава минобороны ФРГ Борис Писториус ранее заявил, что Германия готова отдать Украине две системы Patriot, но только в случае гарантированного восполнения немецких арсеналов в течение шести или восьми месяцев. В понедельник Писториус объявил, что договоренности с США включают поставку киевскому режиму пяти систем Patriot. В тот же день Минобороны России сообщило, что ВС РФ уничтожили на Украине три пусковые установки одноименного зенитного ракетного комплекса. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Путин и Лукашенко ответили на вопросы журналистов на Валааме Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время неформальной встречи на Валааме ответили на вопросы журналистов. Лидеры ответили на вопросы представителей СМИ после посещения храма Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту, где монахи молятся о русских воинах, погибших в разных войнах. Президента России, в частности, попросили оценить итоги третьего раунда переговоров РФ и Украины, состоявшегося в Стамбуле на прошлой неделе. Путин оценил их в целом положительно и добавил, что переговоры всегда важны. Он рассказал, что первая реакция Украины на предложение о создании рабочих групп была позитивной, и уточнил, что группы пока не заработали. Президент также заявил, что условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными. Он добавил, что если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, Россия может подождать. Президент также подчеркнул необходимость установления долгосрочного - без всяких временных ограничений - мира на Украине. Путин также рассказал о серийном производстве "Орешника" и добавил, что вопрос о его поставке в Белоруссию будет, скорее всего, закрыт в 2025 году. Также президент отметил мужество и героизм бойцов СВО и заявил, что российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Президент также прокомментировал освобождение Часова Яра. Путин и Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.

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