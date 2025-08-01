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Российский расчет БПЛА помог уничтожить пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 01.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:06 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/spetsoperatsiya-2032751628.html
Российский расчет БПЛА помог уничтожить пункт управления БПЛА ВСУ
Российский расчет БПЛА помог уничтожить пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 01.08.2025
Российский расчет БПЛА помог уничтожить пункт управления БПЛА ВСУ
Расчёт беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Supercam S350 скорректировал работу артиллерийского орудия 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр"... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T05:06:00+03:00
2025-08-01T05:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
днепр (река)
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ГЕНИЧЕСК, 1 авг - РИА Новости. Расчёт беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Supercam S350 скорректировал работу артиллерийского орудия 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" по пункту управления БПЛА ВСУ, расположенного на правом берегу Днепра Херсонской области, сообщили журналистом в министерстве обороны России. "В ходе планового облёта оккупированных украинскими боевиками территорий, оператор разведывательного БПЛА Supercam S350 обнаружил точку взлёта дронов противника, засевшего в заброшенном здании. Координаты места дислокации врага были переданы на пункт управления гаубичного дивизиона. Артиллеристы несколькими снайперскими попаданиями уничтожили выявленную разведчиками цель, располагавшуюся на правом берегу Днепра в Херсонской области", - сообщили в военном ведомстве. С помощью БПЛА Supercam S350 военнослужащие могут вести воздушное наблюдение в любое время дня и ночи с передачей видеоизображения в режиме реального времени.
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днепр (река)
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безопасность, днепр (река), херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепр (река), Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российский расчет БПЛА помог уничтожить пункт управления БПЛА ВСУ

Расчет Supercam S350 навел удар артиллерии Днепра по пункту управления БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Мария Марикян Оператор FPV
Оператор FPV - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Мария Марикян
Оператор FPV. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 1 авг - РИА Новости. Расчёт беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Supercam S350 скорректировал работу артиллерийского орудия 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" по пункту управления БПЛА ВСУ, расположенного на правом берегу Днепра Херсонской области, сообщили журналистом в министерстве обороны России.
"В ходе планового облёта оккупированных украинскими боевиками территорий, оператор разведывательного БПЛА Supercam S350 обнаружил точку взлёта дронов противника, засевшего в заброшенном здании. Координаты места дислокации врага были переданы на пункт управления гаубичного дивизиона. Артиллеристы несколькими снайперскими попаданиями уничтожили выявленную разведчиками цель, располагавшуюся на правом берегу Днепра в Херсонской области", - сообщили в военном ведомстве.
С помощью БПЛА Supercam S350 военнослужащие могут вести воздушное наблюдение в любое время дня и ночи с передачей видеоизображения в режиме реального времени.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДнепр (река)Херсонская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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