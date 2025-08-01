https://ria.ru/20250801/spetsoperatsiya-2032751628.html
Российский расчет БПЛА помог уничтожить пункт управления БПЛА ВСУ
Российский расчет БПЛА помог уничтожить пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 01.08.2025
Российский расчет БПЛА помог уничтожить пункт управления БПЛА ВСУ
Расчёт беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Supercam S350 скорректировал работу артиллерийского орудия 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр"... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T05:06:00+03:00
2025-08-01T05:06:00+03:00
2025-08-01T05:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
днепр (река)
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ГЕНИЧЕСК, 1 авг - РИА Новости. Расчёт беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Supercam S350 скорректировал работу артиллерийского орудия 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" по пункту управления БПЛА ВСУ, расположенного на правом берегу Днепра Херсонской области, сообщили журналистом в министерстве обороны России. "В ходе планового облёта оккупированных украинскими боевиками территорий, оператор разведывательного БПЛА Supercam S350 обнаружил точку взлёта дронов противника, засевшего в заброшенном здании. Координаты места дислокации врага были переданы на пункт управления гаубичного дивизиона. Артиллеристы несколькими снайперскими попаданиями уничтожили выявленную разведчиками цель, располагавшуюся на правом берегу Днепра в Херсонской области", - сообщили в военном ведомстве. С помощью БПЛА Supercam S350 военнослужащие могут вести воздушное наблюдение в любое время дня и ночи с передачей видеоизображения в режиме реального времени.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, днепр (река), херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепр (река), Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российский расчет БПЛА помог уничтожить пункт управления БПЛА ВСУ
Расчет Supercam S350 навел удар артиллерии Днепра по пункту управления БПЛА ВСУ