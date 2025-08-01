https://ria.ru/20250801/spetsoperatsiya-2032751420.html
В ЛНР развернули сеть пунктов заправки боевой техники
В ЛНР развернули сеть пунктов заправки боевой техники - РИА Новости, 01.08.2025
В ЛНР развернули сеть пунктов заправки боевой техники
Военнослужащие группировки войск "Запад" развернули широкую сеть мобильных пунктов заправки боевой техники всеми видами ГСМ в ЛНР, сообщили журналистам в... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T05:04:00+03:00
2025-08-01T05:04:00+03:00
2025-08-01T05:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg
ЛУГАНСК, 1 авг - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Запад" развернули широкую сеть мобильных пунктов заправки боевой техники всеми видами ГСМ в ЛНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Специалисты материально-технического обеспечения 79-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады группировки войск "Запад" в зоне проведения специальной военной операции в Луганской Народной Республике развернули широкую сеть мобильных пунктов заправки боевой техники всеми видами ГСМ", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что тыловые подразделения группировки войск "Запад" в ходе СВО в полевых условиях продолжают вести непрерывную работу по материально-техническому обеспечению войск. "Работа подразделений МТО как кровеносная система обеспечивает российских военнослужащих на передовой всем необходимым. Тыловики днем и ночью доставляют к линии соприкосновения боеприпасы, горюче-смазочные материалы, продукты питания и питьевую воду", - пояснили в оборонном ведомстве. Уточняется, что при заправке техники в зоне проведения СВО особое внимание уделяется скрытности. "Учитывая большое количество беспилотников противника, как разведывательных, так и ударных, особую роль играет контроль неба. Во время заправки ведется постоянное наблюдение с использованием технических средств, противодроновых ружей, переносных комплексов РЭБ и стрелкового оружия, находящихся на вооружении у расчетов постов воздушного наблюдения. Для повышения защищённости личного состава и автомобильных средств заправки и транспортирования горючего в войсках осуществляется дополнительное бронирование машин, наносится маскирующая окраска", - уточнили в Минобороны.
https://ria.ru/20250801/krasnoarmeysk-2032742527.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, луганская народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Россия
В ЛНР развернули сеть пунктов заправки боевой техники
Бойцы группировки Запад развернули сеть мобильных заправок для техники
ЛУГАНСК, 1 авг - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Запад" развернули широкую сеть мобильных пунктов заправки боевой техники всеми видами ГСМ в ЛНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Специалисты материально-технического обеспечения 79-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады группировки войск "Запад" в зоне проведения специальной военной операции в Луганской Народной Республике
развернули широкую сеть мобильных пунктов заправки боевой техники всеми видами ГСМ", - сообщили в МО РФ
.
Уточняется, что тыловые подразделения группировки войск "Запад" в ходе СВО в полевых условиях продолжают вести непрерывную работу по материально-техническому обеспечению войск.
"Работа подразделений МТО как кровеносная система обеспечивает российских военнослужащих на передовой всем необходимым. Тыловики днем и ночью доставляют к линии соприкосновения боеприпасы, горюче-смазочные материалы, продукты питания и питьевую воду", - пояснили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что при заправке техники в зоне проведения СВО особое внимание уделяется скрытности.
"Учитывая большое количество беспилотников противника, как разведывательных, так и ударных, особую роль играет контроль неба. Во время заправки ведется постоянное наблюдение с использованием технических средств, противодроновых ружей, переносных комплексов РЭБ и стрелкового оружия, находящихся на вооружении у расчетов постов воздушного наблюдения. Для повышения защищённости личного состава и автомобильных средств заправки и транспортирования горючего в войсках осуществляется дополнительное бронирование машин, наносится маскирующая окраска", - уточнили в Минобороны.