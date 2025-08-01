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В ЛНР развернули сеть пунктов заправки боевой техники - РИА Новости, 01.08.2025
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https://ria.ru/20250801/spetsoperatsiya-2032751420.html
В ЛНР развернули сеть пунктов заправки боевой техники
В ЛНР развернули сеть пунктов заправки боевой техники - РИА Новости, 01.08.2025
В ЛНР развернули сеть пунктов заправки боевой техники
Военнослужащие группировки войск "Запад" развернули широкую сеть мобильных пунктов заправки боевой техники всеми видами ГСМ в ЛНР, сообщили журналистам в... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T05:04:00+03:00
2025-08-01T05:04:00+03:00
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ЛУГАНСК, 1 авг - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Запад" развернули широкую сеть мобильных пунктов заправки боевой техники всеми видами ГСМ в ЛНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Специалисты материально-технического обеспечения 79-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады группировки войск "Запад" в зоне проведения специальной военной операции в Луганской Народной Республике развернули широкую сеть мобильных пунктов заправки боевой техники всеми видами ГСМ", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что тыловые подразделения группировки войск "Запад" в ходе СВО в полевых условиях продолжают вести непрерывную работу по материально-техническому обеспечению войск. "Работа подразделений МТО как кровеносная система обеспечивает российских военнослужащих на передовой всем необходимым. Тыловики днем и ночью доставляют к линии соприкосновения боеприпасы, горюче-смазочные материалы, продукты питания и питьевую воду", - пояснили в оборонном ведомстве. Уточняется, что при заправке техники в зоне проведения СВО особое внимание уделяется скрытности. "Учитывая большое количество беспилотников противника, как разведывательных, так и ударных, особую роль играет контроль неба. Во время заправки ведется постоянное наблюдение с использованием технических средств, противодроновых ружей, переносных комплексов РЭБ и стрелкового оружия, находящихся на вооружении у расчетов постов воздушного наблюдения. Для повышения защищённости личного состава и автомобильных средств заправки и транспортирования горючего в войсках осуществляется дополнительное бронирование машин, наносится маскирующая окраска", - уточнили в Минобороны.
https://ria.ru/20250801/krasnoarmeysk-2032742527.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, луганская народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Россия
В ЛНР развернули сеть пунктов заправки боевой техники

Бойцы группировки Запад развернули сеть мобильных заправок для техники

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 1 авг - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Запад" развернули широкую сеть мобильных пунктов заправки боевой техники всеми видами ГСМ в ЛНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Специалисты материально-технического обеспечения 79-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады группировки войск "Запад" в зоне проведения специальной военной операции в Луганской Народной Республике развернули широкую сеть мобильных пунктов заправки боевой техники всеми видами ГСМ", - сообщили в МО РФ.
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Уточняется, что тыловые подразделения группировки войск "Запад" в ходе СВО в полевых условиях продолжают вести непрерывную работу по материально-техническому обеспечению войск.
"Работа подразделений МТО как кровеносная система обеспечивает российских военнослужащих на передовой всем необходимым. Тыловики днем и ночью доставляют к линии соприкосновения боеприпасы, горюче-смазочные материалы, продукты питания и питьевую воду", - пояснили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что при заправке техники в зоне проведения СВО особое внимание уделяется скрытности.
"Учитывая большое количество беспилотников противника, как разведывательных, так и ударных, особую роль играет контроль неба. Во время заправки ведется постоянное наблюдение с использованием технических средств, противодроновых ружей, переносных комплексов РЭБ и стрелкового оружия, находящихся на вооружении у расчетов постов воздушного наблюдения. Для повышения защищённости личного состава и автомобильных средств заправки и транспортирования горючего в войсках осуществляется дополнительное бронирование машин, наносится маскирующая окраска", - уточнили в Минобороны.
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