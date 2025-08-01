https://ria.ru/20250801/spetsoperatsiya-2032751420.html

В ЛНР развернули сеть пунктов заправки боевой техники

В ЛНР развернули сеть пунктов заправки боевой техники - РИА Новости, 01.08.2025

В ЛНР развернули сеть пунктов заправки боевой техники

Военнослужащие группировки войск "Запад" развернули широкую сеть мобильных пунктов заправки боевой техники всеми видами ГСМ в ЛНР, сообщили журналистам в... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T05:04:00+03:00

2025-08-01T05:04:00+03:00

2025-08-01T05:04:00+03:00

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ЛУГАНСК, 1 авг - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Запад" развернули широкую сеть мобильных пунктов заправки боевой техники всеми видами ГСМ в ЛНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Специалисты материально-технического обеспечения 79-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады группировки войск "Запад" в зоне проведения специальной военной операции в Луганской Народной Республике развернули широкую сеть мобильных пунктов заправки боевой техники всеми видами ГСМ", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что тыловые подразделения группировки войск "Запад" в ходе СВО в полевых условиях продолжают вести непрерывную работу по материально-техническому обеспечению войск. "Работа подразделений МТО как кровеносная система обеспечивает российских военнослужащих на передовой всем необходимым. Тыловики днем и ночью доставляют к линии соприкосновения боеприпасы, горюче-смазочные материалы, продукты питания и питьевую воду", - пояснили в оборонном ведомстве. Уточняется, что при заправке техники в зоне проведения СВО особое внимание уделяется скрытности. "Учитывая большое количество беспилотников противника, как разведывательных, так и ударных, особую роль играет контроль неба. Во время заправки ведется постоянное наблюдение с использованием технических средств, противодроновых ружей, переносных комплексов РЭБ и стрелкового оружия, находящихся на вооружении у расчетов постов воздушного наблюдения. Для повышения защищённости личного состава и автомобильных средств заправки и транспортирования горючего в войсках осуществляется дополнительное бронирование машин, наносится маскирующая окраска", - уточнили в Минобороны.

https://ria.ru/20250801/krasnoarmeysk-2032742527.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, луганская народная республика, россия