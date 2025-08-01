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В Харьковской области нашли икону, заминированную ВСУ - РИА Новости, 01.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:08 01.08.2025 (обновлено: 03:14 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/spetsoperatsiya-2032745202.html
В Харьковской области нашли икону, заминированную ВСУ
В Харьковской области нашли икону, заминированную ВСУ - РИА Новости, 01.08.2025
В Харьковской области нашли икону, заминированную ВСУ
Заминированную ВСУ икону обнаружили бойцы Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Север" на харьковском направлении, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T03:08:00+03:00
2025-08-01T03:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьковская область
в мире
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БЕЛГОРОД, 1 авг - РИА Новости. Заминированную ВСУ икону обнаружили бойцы Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Север" на харьковском направлении, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Заря". "Хотели восстановить церковь. И наш сапер пошел, увидел заминированную икону. Причем она лежала, с виду обычная икона. Он только хотел поднять, присмотрелся, она оказалась заминированной. Под ней было СВУ, самодельное взрывное устройство", - рассказал "Заря". Военнослужащий добавил, что разминирование прошло успешно, также бойцы помогли навести в храме порядок.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, харьковская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, В мире
В Харьковской области нашли икону, заминированную ВСУ

ВСУ заминировали икону в храме на Харьковском направлении

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 1 авг - РИА Новости. Заминированную ВСУ икону обнаружили бойцы Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Север" на харьковском направлении, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Заря".
"Хотели восстановить церковь. И наш сапер пошел, увидел заминированную икону. Причем она лежала, с виду обычная икона. Он только хотел поднять, присмотрелся, она оказалась заминированной. Под ней было СВУ, самодельное взрывное устройство", - рассказал "Заря".
Военнослужащий добавил, что разминирование прошло успешно, также бойцы помогли навести в храме порядок.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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