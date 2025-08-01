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В Харьковской области нашли икону, заминированную ВСУ
В Харьковской области нашли икону, заминированную ВСУ - РИА Новости, 01.08.2025
В Харьковской области нашли икону, заминированную ВСУ
Заминированную ВСУ икону обнаружили бойцы Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Север" на харьковском направлении, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T03:08:00+03:00
2025-08-01T03:08:00+03:00
2025-08-01T03:14:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 1 авг - РИА Новости. Заминированную ВСУ икону обнаружили бойцы Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Север" на харьковском направлении, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Заря". "Хотели восстановить церковь. И наш сапер пошел, увидел заминированную икону. Причем она лежала, с виду обычная икона. Он только хотел поднять, присмотрелся, она оказалась заминированной. Под ней было СВУ, самодельное взрывное устройство", - рассказал "Заря". Военнослужащий добавил, что разминирование прошло успешно, также бойцы помогли навести в храме порядок.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, харьковская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, В мире
В Харьковской области нашли икону, заминированную ВСУ
ВСУ заминировали икону в храме на Харьковском направлении
БЕЛГОРОД, 1 авг - РИА Новости. Заминированную ВСУ икону обнаружили бойцы Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Север" на харьковском направлении, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Заря".
"Хотели восстановить церковь. И наш сапер пошел, увидел заминированную икону. Причем она лежала, с виду обычная икона. Он только хотел поднять, присмотрелся, она оказалась заминированной. Под ней было СВУ, самодельное взрывное устройство", - рассказал "Заря".
Военнослужащий добавил, что разминирование прошло успешно, также бойцы помогли навести в храме порядок.