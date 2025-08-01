https://ria.ru/20250801/spetsoperatsiya-2032745202.html

В Харьковской области нашли икону, заминированную ВСУ

В Харьковской области нашли икону, заминированную ВСУ - РИА Новости, 01.08.2025

В Харьковской области нашли икону, заминированную ВСУ

Заминированную ВСУ икону обнаружили бойцы Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Север" на харьковском направлении, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T03:08:00+03:00

2025-08-01T03:08:00+03:00

2025-08-01T03:14:00+03:00

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БЕЛГОРОД, 1 авг - РИА Новости. Заминированную ВСУ икону обнаружили бойцы Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Север" на харьковском направлении, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Заря". "Хотели восстановить церковь. И наш сапер пошел, увидел заминированную икону. Причем она лежала, с виду обычная икона. Он только хотел поднять, присмотрелся, она оказалась заминированной. Под ней было СВУ, самодельное взрывное устройство", - рассказал "Заря". Военнослужащий добавил, что разминирование прошло успешно, также бойцы помогли навести в храме порядок.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, харьковская область, в мире