https://ria.ru/20250801/smartfon-2032754281.html

В МТС рассказали, как избежать поломки смартфона в жару

В МТС рассказали, как избежать поломки смартфона в жару - РИА Новости, 01.08.2025

В МТС рассказали, как избежать поломки смартфона в жару

Россиянам в жару стоит отказаться от игр, видеомонтажа или съемки видео на открытом воздухе во избежание поломки смартфона, поделилась с РИА Новости... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T06:06:00+03:00

2025-08-01T06:06:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россиянам в жару стоит отказаться от игр, видеомонтажа или съемки видео на открытом воздухе во избежание поломки смартфона, поделилась с РИА Новости руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына. "В жару лучше не перегружать телефон тяжелыми задачами вроде игр, видеомонтажа или съемки видео. Все это сильно нагружает процессор, он начинает работать с перебоями и быстро нагревается", - сообщил она. Она объяснила, что, когда смартфон перегревается, он автоматически снижает производительность, может начать тормозить, быстрее разряжается, а иногда и самопроизвольно выключается, чтобы остудиться. В долгосрочной перспективе постоянный перегрев вредит батарее и внутренним компонентам. По ее словам, еще одна ошибка, которую совершают в жаркую погоду - оставлять смартфон на приборной панели или в подстаканнике автомобиля. Через стекло солнце превращает салон в парилку, так как температура поверхности может достигать 70 градусов по Цельсию. "Даже пару минут в таких условиях может быть достаточно, чтобы повредить аккумулятор или вывести из строя дисплей", - заверила эксперт. Она также добавила, что не стоит полагаться на автоматическую регулировку яркости: в жаркий день это не всегда полезно. Так, смартфон сам выкручивает подсветку на максимум, разряжая батарею и перегревая дисплей. Эксперт рекомендует вручную установить комфортный уровень яркости и включить режим энергосбережения, чтобы снизить нагрузку на процессор и аккумулятор. Кроме того, для предотвращения перегрева устройства важно следить за его вентиляцией. Не стоит закрывать устройство тканями, плотными чехлами или другими предметами, которые могут затруднять циркуляцию воздуха вокруг смартфона.

https://ria.ru/20250117/zaryadka-1994107034.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, мтс, россия, общество