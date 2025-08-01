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Путин и Лукашенко посетили службу в церкви на Валааме - РИА Новости, 01.08.2025
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
14:10 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/sluzhba-2032826343.html
Путин и Лукашенко посетили службу в церкви на Валааме
Путин и Лукашенко посетили службу в церкви на Валааме - РИА Новости, 01.08.2025
Путин и Лукашенко посетили службу в церкви на Валааме
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко присутствовали на службе в церкви Смоленской иконы Божией матери на Валааме. РИА Новости, 01.08.2025
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко присутствовали на службе в церкви Смоленской иконы Божией матери на Валааме. Президенты присутствовали на молебне в церкви Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту, где монахи молятся о русских воинах, погибших в разных войнах. Лидеры держали в руках церковные свечи. Путин и Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.
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Кадры того, как Путин и Лукашенко приняли участие в молебне в церкви Смоленской иконы Божией Матери
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валаам, россия, александр лукашенко, белоруссия, владимир путин, в мире
Религия, Валаам, Россия, Александр Лукашенко, Белоруссия, Владимир Путин, В мире
Путин и Лукашенко посетили службу в церкви на Валааме

Путин и Лукашенко посетили службу в церкви Смоленской иконы Божией матери

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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко присутствовали на службе в церкви Смоленской иконы Божией матери на Валааме.
Президенты присутствовали на молебне в церкви Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту, где монахи молятся о русских воинах, погибших в разных войнах. Лидеры держали в руках церковные свечи.
Путин и Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.
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РелигияВалаамРоссияАлександр ЛукашенкоБелоруссияВладимир ПутинВ мире
 
 
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