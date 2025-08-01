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В Челябинске загорелось здание склада
В Челябинске загорелось здание склада - РИА Новости, 01.08.2025
В Челябинске загорелось здание склада
Здание склада загорелось на площади порядка 2,3 тысячи квадратных метров в Челябинске, тушение пожара осложняет высокая нагрузка внутри склада, рассказали РИА... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T14:12:00+03:00
2025-08-01T14:12:00+03:00
2025-08-01T15:15:00+03:00
челябинск
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Здание склада загорелось на площади порядка 2,3 тысячи квадратных метров в Челябинске, тушение пожара осложняет высокая нагрузка внутри склада, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Предварительная площадь пожара 2300 квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри склада", - говорится в сообщении.Ведомство добавляет, что пожар на складе произошел на улице Игуменка. По предварительным данным, пострадавших нет. Борьбу с огнем ведут более 60 человек и 15 единиц техники.Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона пояснил, что горит алкогольная продукция в помещении и на открытом пространстве (на поддонах).
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челябинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия
Челябинск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия
В Челябинске загорелось здание склада
В Челябинске на площади 2,3 тыс квадратных метров горит здание склада