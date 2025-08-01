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В Челябинске загорелось здание склада - РИА Новости, 01.08.2025
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14:12 01.08.2025 (обновлено: 15:15 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/sklad-2032827174.html
В Челябинске загорелось здание склада
В Челябинске загорелось здание склада - РИА Новости, 01.08.2025
В Челябинске загорелось здание склада
Здание склада загорелось на площади порядка 2,3 тысячи квадратных метров в Челябинске, тушение пожара осложняет высокая нагрузка внутри склада, рассказали РИА... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T14:12:00+03:00
2025-08-01T15:15:00+03:00
челябинск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
происшествия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Здание склада загорелось на площади порядка 2,3 тысячи квадратных метров в Челябинске, тушение пожара осложняет высокая нагрузка внутри склада, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Предварительная площадь пожара 2300 квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри склада", - говорится в сообщении.Ведомство добавляет, что пожар на складе произошел на улице Игуменка. По предварительным данным, пострадавших нет. Борьбу с огнем ведут более 60 человек и 15 единиц техники.Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона пояснил, что горит алкогольная продукция в помещении и на открытом пространстве (на поддонах).
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челябинск
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челябинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия
Челябинск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия
В Челябинске загорелось здание склада

В Челябинске на площади 2,3 тыс квадратных метров горит здание склада

© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС ликвидируют пожар на складе в Челябинске
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на складе в Челябинске - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Фото : МЧС России
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на складе в Челябинске
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Здание склада загорелось на площади порядка 2,3 тысячи квадратных метров в Челябинске, тушение пожара осложняет высокая нагрузка внутри склада, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Предварительная площадь пожара 2300 квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри склада", - говорится в сообщении.
Ведомство добавляет, что пожар на складе произошел на улице Игуменка. По предварительным данным, пострадавших нет. Борьбу с огнем ведут более 60 человек и 15 единиц техники.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона пояснил, что горит алкогольная продукция в помещении и на открытом пространстве (на поддонах).
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
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ЧелябинскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияПроисшествия
 
 
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