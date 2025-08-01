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В Швейцарии заявили, что промсектор больше всего пострадает от пошлин США - РИА Новости, 01.08.2025
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16:06 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/shveytsariya-2032866134.html
В Швейцарии заявили, что промсектор больше всего пострадает от пошлин США
В Швейцарии заявили, что промсектор больше всего пострадает от пошлин США - РИА Новости, 01.08.2025
В Швейцарии заявили, что промсектор больше всего пострадает от пошлин США
Швейцарский промышленный сектор, включая производство часов, больше всего пострадает от 39-процентных таможенных пошлин США, заявил РИА Новости официальный... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T16:06:00+03:00
2025-08-01T16:06:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 1 авг - РИА Новости. Швейцарский промышленный сектор, включая производство часов, больше всего пострадает от 39-процентных таможенных пошлин США, заявил РИА Новости официальный представитель минэкономики Швейцарии Маркус Шперндли. Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер в пятницу заявила, что страна не смогла договориться с США по пошлинам, которые были на уровне 31%. Затем Белый дом объявил, что таможенные пошлины, применяемые к Швейцарии с 7 августа, составят 39%. "Учитывая высокую долю промышленных товаров в швейцарском экспорте в США, именно этот сектор в первую очередь пострадает от повышения таможенных пошлин, как и часовая промышленность и производители точных станков и инструментов. Пищевая промышленность Швейцарии также пострадает", - сказал собеседник агентства. Шперндли добавил, что повышение таможенных пошлин влияет на компании-экспортеры и их поставщиков. "Чтобы сохранить рабочие места, Швейцария продолжает использовать инструмент компенсации в случае сокращения рабочего времени", - подчеркнул представитель Минэкономики страны. В пятницу президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах.
https://ria.ru/20250731/tramp-2032585050.html
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в мире, швейцария, сша, дональд трамп
В мире, Швейцария, США, Дональд Трамп
В Швейцарии заявили, что промсектор больше всего пострадает от пошлин США

Шперндли: швейцарская промышленность больше всего пострадает от пошлин США

© Fotolia / swisshippoФлаг Швейцарии в Оберхофене
Флаг Швейцарии в Оберхофене - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Fotolia / swisshippo
Флаг Швейцарии в Оберхофене. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 1 авг - РИА Новости. Швейцарский промышленный сектор, включая производство часов, больше всего пострадает от 39-процентных таможенных пошлин США, заявил РИА Новости официальный представитель минэкономики Швейцарии Маркус Шперндли.
Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер в пятницу заявила, что страна не смогла договориться с США по пошлинам, которые были на уровне 31%. Затем Белый дом объявил, что таможенные пошлины, применяемые к Швейцарии с 7 августа, составят 39%.
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"Учитывая высокую долю промышленных товаров в швейцарском экспорте в США, именно этот сектор в первую очередь пострадает от повышения таможенных пошлин, как и часовая промышленность и производители точных станков и инструментов. Пищевая промышленность Швейцарии также пострадает", - сказал собеседник агентства.
Шперндли добавил, что повышение таможенных пошлин влияет на компании-экспортеры и их поставщиков.
"Чтобы сохранить рабочие места, Швейцария продолжает использовать инструмент компенсации в случае сокращения рабочего времени", - подчеркнул представитель Минэкономики страны.
В пятницу президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах.
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В миреШвейцарияСШАДональд Трамп
 
 
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