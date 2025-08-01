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В Минэкономики Швейцарии оценили пошлины США - РИА Новости, 01.08.2025
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16:12 01.08.2025 (обновлено: 16:15 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/shvejtsarija-2032867469.html
В Минэкономики Швейцарии оценили пошлины США
В Минэкономики Швейцарии оценили пошлины США - РИА Новости, 01.08.2025
В Минэкономики Швейцарии оценили пошлины США
Швейцария считает "значительными" 39%-ные таможенные пошлины, введенные в пятницу США на товары из Швейцарии, заявил РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T16:12:00+03:00
2025-08-01T16:15:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 1 авг - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Швейцария считает "значительными" 39%-ные таможенные пошлины, введенные в пятницу США на товары из Швейцарии, заявил РИА Новости официальный представитель минэкономики страны Маркус Шперндли. Ранее в пятницу президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер заявила, что страна не смогла договориться с США по пошлинам, которые были на уровне 31%. Затем Белый дом объявил, что таможенные пошлины, применяемые к Швейцарии с 7 августа, составят 39%. "Федеральный совет (правительство Швейцарии - ред.) с большим сожалением отмечает готовность США в одностороннем порядке обложить импорт из Швейцарии значительными таможенными пошлинами, и это несмотря на прогресс, достигнутый в рамках двусторонних обсуждений, и на изначально очень конструктивную позицию Швейцарии", - сказал он. Шперндли добавил, что власти страны проанализируют новую ситуацию и примут решение о дальнейших действиях. В пятницу президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки, они вступают в силу 7 августа, что может дать попавшим в список странам немного времени, чтобы успеть заключить торговую сделку с США и избежать повышения ставок на импорт. Согласно тексту указа, самые высокие пошлины в размере 41% вводятся против Сирии, импорт из Мьянмы и Лаоса будет облагаться ставкой в размере 40%, товары из Ирака и Сербии будут облагаться пошлиной в 35%.
https://ria.ru/20250403/shvejtsarija-2009202716.html
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в мире, швейцария, сша, америка, дональд трамп
В мире, Швейцария, США, Америка, Дональд Трамп
В Минэкономики Швейцарии оценили пошлины США

Минэкономики Швейцарии назвало 39% пошлины США значительными

© Fotolia / swisshippoФлаг Швейцарии в Оберхофене
Флаг Швейцарии в Оберхофене - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Fotolia / swisshippo
Флаг Швейцарии в Оберхофене. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 1 авг - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Швейцария считает "значительными" 39%-ные таможенные пошлины, введенные в пятницу США на товары из Швейцарии, заявил РИА Новости официальный представитель минэкономики страны Маркус Шперндли.
Ранее в пятницу президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер заявила, что страна не смогла договориться с США по пошлинам, которые были на уровне 31%. Затем Белый дом объявил, что таможенные пошлины, применяемые к Швейцарии с 7 августа, составят 39%.
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"Федеральный совет (правительство Швейцарии - ред.) с большим сожалением отмечает готовность США в одностороннем порядке обложить импорт из Швейцарии значительными таможенными пошлинами, и это несмотря на прогресс, достигнутый в рамках двусторонних обсуждений, и на изначально очень конструктивную позицию Швейцарии", - сказал он.
Шперндли добавил, что власти страны проанализируют новую ситуацию и примут решение о дальнейших действиях.
В пятницу президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах.
Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки, они вступают в силу 7 августа, что может дать попавшим в список странам немного времени, чтобы успеть заключить торговую сделку с США и избежать повышения ставок на импорт.
Согласно тексту указа, самые высокие пошлины в размере 41% вводятся против Сирии, импорт из Мьянмы и Лаоса будет облагаться ставкой в размере 40%, товары из Ирака и Сербии будут облагаться пошлиной в 35%.
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