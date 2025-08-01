https://ria.ru/20250801/shvejtsarija-2032867469.html

В Минэкономики Швейцарии оценили пошлины США

В Минэкономики Швейцарии оценили пошлины США - РИА Новости, 01.08.2025

В Минэкономики Швейцарии оценили пошлины США

Швейцария считает "значительными" 39%-ные таможенные пошлины, введенные в пятницу США на товары из Швейцарии, заявил РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T16:12:00+03:00

2025-08-01T16:12:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 1 авг - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Швейцария считает "значительными" 39%-ные таможенные пошлины, введенные в пятницу США на товары из Швейцарии, заявил РИА Новости официальный представитель минэкономики страны Маркус Шперндли. Ранее в пятницу президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер заявила, что страна не смогла договориться с США по пошлинам, которые были на уровне 31%. Затем Белый дом объявил, что таможенные пошлины, применяемые к Швейцарии с 7 августа, составят 39%. "Федеральный совет (правительство Швейцарии - ред.) с большим сожалением отмечает готовность США в одностороннем порядке обложить импорт из Швейцарии значительными таможенными пошлинами, и это несмотря на прогресс, достигнутый в рамках двусторонних обсуждений, и на изначально очень конструктивную позицию Швейцарии", - сказал он. Шперндли добавил, что власти страны проанализируют новую ситуацию и примут решение о дальнейших действиях. В пятницу президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки, они вступают в силу 7 августа, что может дать попавшим в список странам немного времени, чтобы успеть заключить торговую сделку с США и избежать повышения ставок на импорт. Согласно тексту указа, самые высокие пошлины в размере 41% вводятся против Сирии, импорт из Мьянмы и Лаоса будет облагаться ставкой в размере 40%, товары из Ирака и Сербии будут облагаться пошлиной в 35%.

https://ria.ru/20250403/shvejtsarija-2009202716.html

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в мире, швейцария, сша, америка, дональд трамп