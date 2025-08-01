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Владислав Шапша встретился с коллективом Калужского турбинного завода

Владислав Шапша встретился с коллективом Калужского турбинного завода - РИА Новости, 01.08.2025

Владислав Шапша встретился с коллективом Калужского турбинного завода

Губернатор Калужской области Владислав Шапша встретился с коллективом Калужского турбинного завода, обсудив ряд актуальных для них тем, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T14:33:00+03:00

2025-08-01T14:33:00+03:00

2025-08-01T14:33:00+03:00

калужская область

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КАЛУГА, 1 авг – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша встретился с коллективом Калужского турбинного завода, обсудив ряд актуальных для них тем, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Сообщается, что губернатор Владислав Шапша посетил Калужский турбинный завод (КТЗ) в областном центре. Сначала глава региона побывал в цехе энергетических турбин – площадке с полным замкнутым производственным циклом. Для него провели экскурсию по участку сборки, где идет сборка турбины для заказчика ТЭЦ "Московский энергетический институт", а в рамках международного договора комплектуется турбина для атомной станции в Индии. Владиславу Шапше также показали новый обрабатывающий центр, который приобретен в рамках технического перевооружения КТЗ. После посещения цеха состоялась встреча с трудовым коллективом. Заместитель гендиректора по производству и планированию Роман Останков познакомил гостей с гордостью предприятия - представителями производственных династий. "Мы искренне ценим преемственность поколений и преданность профессии. Один из выдающихся примеров — семья Огарковых: их общий заводской стаж превышает 500 лет. Именно такие сотрудники передают традиции, вдохновляют молодежь на достижения и добросовестный труд", - рассказал Останков. Центральной темой беседы стало благоустройство общественных пространств областного центра. Глава региона отметил, что калужан беспокоит состояние Каменного моста, и пообещал выделить средства на его ремонт. "По вопросу нехватки врачей, в том числе детских ЛОРов и стоматологов. Работаем над его решением. Сейчас 78 ординаторов заканчивают учебу по целевому набору, среди них и специалисты этих направлений", - сказал глава региона. Обсудили также тему парковочных пространств в городе, в том числе около КТЗ, работу общественного транспорта, ремонта дорог, вывоза мусора. По всем вопросам Владислав Шапша дал соответствующие поручения, сообщает пресс-служба. "Хороший разговор получился, результативный. В следующем году Калужский турбинный завод отметит 80-летие. Предприятие для Калужской области имеет особое значение. Его работой калужане гордятся. Будем выходить с инициативой наградить коллектив высокой государственной наградой", - резюмировал губернатор. Калужский турбинный завод — предприятие оборонно-промышленного комплекса, одно из крупнейших в России и стран СНГ предприятий по разработке и производству паровых турбин, турбоприводов и блочных турбогенераторов малой и средней мощности для энергетических объектов различных отраслей промышленности. За свою историю заказчикам завод поставил более 3500 единиц энергетического оборудования. Около 50% – в Россию, остальные – в 48 стран дальнего и ближнего зарубежья. Сегодня завод обеспечен заказами до 2030 года, отмечают в правительстве региона.

https://ria.ru/20250731/shapsha-2032661686.html

https://ria.ru/20250718/shapsha-2030058774.html

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калужская область, россия, владислав шапша