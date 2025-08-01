https://ria.ru/20250801/sf-2032781370.html
СФ: врачи должны иметь право на отказ от проведения абортов из-за религии
СФ: врачи должны иметь право на отказ от проведения абортов из-за религии - РИА Новости, 01.08.2025
СФ: врачи должны иметь право на отказ от проведения абортов из-за религии
Врачи должны иметь право на отказ от проведения абортов по религиозным или этическим соображениям, таким мнением поделилась с РИА Новости сенатор Наталия... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T10:56:00+03:00
2025-08-01T10:56:00+03:00
2025-08-01T12:12:00+03:00
религия
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Врачи должны иметь право на отказ от проведения абортов по религиозным или этическим соображениям, таким мнением поделилась с РИА Новости сенатор Наталия Косихина. "Считаю, что врачи, отказывающиеся по религиозным и этическим убеждениям от проведения абортов, которые не являются экстренными и не угрожают жизни беременным, должны иметь на это разрешение в соответствии с клятвой Гиппократа", - сказала Косихина. Сенатор отметила, что даже в случае отказа специалисты обязаны своевременно информировать об этом пациентку и направлять ее к другому специалисту, готовому оказать необходимую помощь. "Необходимо тщательно проработать все аспекты этого вопроса с учетом мнения граждан, экспертного сообщества и врачей, чтобы не допустить нарушения прав ни одной из сторон", - подчеркнула парламентарий.
https://ria.ru/20250730/minzdrav-2032254640.html
https://ria.ru/20250728/slutskij-2032025238.html
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общество
СФ: врачи должны иметь право на отказ от проведения абортов из-за религии
Сенатор Косихина: врачи должны иметь право отказать в аборте из-за религии
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Врачи должны иметь право на отказ от проведения абортов по религиозным или этическим соображениям, таким мнением поделилась с РИА Новости сенатор Наталия Косихина.
"Считаю, что врачи, отказывающиеся по религиозным и этическим убеждениям от проведения абортов, которые не являются экстренными и не угрожают жизни беременным, должны иметь на это разрешение в соответствии с клятвой Гиппократа", - сказала Косихина.
Сенатор отметила, что даже в случае отказа специалисты обязаны своевременно информировать об этом пациентку и направлять ее к другому специалисту, готовому оказать необходимую помощь.
"Необходимо тщательно проработать все аспекты этого вопроса с учетом мнения граждан, экспертного сообщества и врачей, чтобы не допустить нарушения прав ни одной из сторон", - подчеркнула парламентарий.