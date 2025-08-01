https://ria.ru/20250801/sf-2032781370.html

СФ: врачи должны иметь право на отказ от проведения абортов из-за религии

СФ: врачи должны иметь право на отказ от проведения абортов из-за религии - РИА Новости, 01.08.2025

СФ: врачи должны иметь право на отказ от проведения абортов из-за религии

Врачи должны иметь право на отказ от проведения абортов по религиозным или этическим соображениям, таким мнением поделилась с РИА Новости сенатор Наталия... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T10:56:00+03:00

2025-08-01T10:56:00+03:00

2025-08-01T12:12:00+03:00

религия

общество

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Врачи должны иметь право на отказ от проведения абортов по религиозным или этическим соображениям, таким мнением поделилась с РИА Новости сенатор Наталия Косихина. "Считаю, что врачи, отказывающиеся по религиозным и этическим убеждениям от проведения абортов, которые не являются экстренными и не угрожают жизни беременным, должны иметь на это разрешение в соответствии с клятвой Гиппократа", - сказала Косихина. Сенатор отметила, что даже в случае отказа специалисты обязаны своевременно информировать об этом пациентку и направлять ее к другому специалисту, готовому оказать необходимую помощь. "Необходимо тщательно проработать все аспекты этого вопроса с учетом мнения граждан, экспертного сообщества и врачей, чтобы не допустить нарушения прав ни одной из сторон", - подчеркнула парламентарий.

https://ria.ru/20250730/minzdrav-2032254640.html

https://ria.ru/20250728/slutskij-2032025238.html

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общество