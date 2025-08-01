https://ria.ru/20250801/sevastopol-2032784576.html

В новом Музее Античности и Византии в Севастополе открылась первая выставка

В новом Музее Античности и Византии в Севастополе открылась первая выставка - РИА Новости, 01.08.2025

В новом Музее Античности и Византии в Севастополе открылась первая выставка

Первая выставка "Вспомни, где все началось" открылась в новом Музее Античности и Византии в Севастополе, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T11:09:00+03:00

2025-08-01T11:09:00+03:00

2025-08-01T11:09:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Первая выставка "Вспомни, где все началось" открылась в новом Музее Античности и Византии в Севастополе, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. "Масштабная экспозиция "Вспомни, где всё началось", подготовленная музеем-заповедником "Херсонес Таврический", рассказывает об истории древнего города Херсонеса, о том, как он стал колыбелью русского христианства. Посетители увидят уникальные археологические артефакты, разместившиеся в пяти залах", - написала она в своем Telegram-канале. Как уточнила Любимова, выставка создана с использованием современных мультимедийных технологий, поэтому посетители смогут погрузиться во времена Древней Греции, Рима и Византии. "Среди важнейших экспонатов – кессон с головой Медузы Горгоны, жертвенник в виде палицы Геракла, деталь с изображением Девы на квадриге и капители из раннехристианских храмов города. Отдельный зал посвящен отношениям Византии и Руси", - добавила министр. По ее словам, о крещении князя Владимира и его войска в Херсонесе расскажет диорама Павла Рыженко и Александра Самсонова, созданная в Студии военных художников имени Грекова. В этом же зале можно увидеть клад монет той эпохи и спекшуюся в огне кольчугу. "Кроме того, гости музея познакомятся с материальным и духовным наследием древнего города, а также пройдут символический коридор времени, посвященный проводившимся в Херсонесе раскопкам и развитию музея на его территории", - написала Любимова. Выставка откроется для посетителей в субботу 2 августа.

https://ria.ru/20250714/ugryumov-2029015572.html

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херсонес, севастополь, россия, ольга любимова