https://ria.ru/20250801/semi-2032840695.html
Более 40 мер господдержки разработано для семей с детьми в Липецкой области
Более 40 мер господдержки разработано для семей с детьми в Липецкой области - РИА Новости, 01.08.2025
Более 40 мер господдержки разработано для семей с детьми в Липецкой области
Свыше 40 мер государственной поддержки, направленной на улучшение положения семей с детьми и демографической ситуации в целом, действует в Липецкой области,... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T14:50:00+03:00
2025-08-01T14:50:00+03:00
2025-08-01T14:50:00+03:00
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ЛИПЕЦК, 1 авг – РИА Новости. Свыше 40 мер государственной поддержки, направленной на улучшение положения семей с детьми и демографической ситуации в целом, действует в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов по итогу заседания координационного совета по вопросам рождаемости. Демографическая ситуация в Липецкой области, как и в целом по России, остается напряженной, отметил глава региона. Для улучшения рождаемости в области разработали комплекс мер поддержки семей с детьми. Так, с этого года родители в возрасте до 35 лет смогут получить 300 тысяч рублей единовременно при рождении третьего или последующего ребенка. Введены меры поддержки для награжденных медалью ордена "Родительская слава" и званием "Мать-героиня". По словам Артамонова, в области максимально упростили процедуру оформления выплат на покупку школьной и спортивной формы для многодетных семей. Доступна услуга кратковременного присмотра за детьми и прокат предметов первой необходимости для новорожденных: колясок, кроваток, автокресел и других предметов по уходу за детьми. Для льготных категорий семей действуют компенсации и скидки на занятия в платных спортивных секциях и творческих кружках, а также бесплатный доступ в спортивные комплексы, музеи, на массовые мероприятия. В сентябре власти запустят новый проект "PROсемью: региональная перезагрузка" для учащихся 5-11 классов и студентов специального профессионального образования. У подростков со школы будут формировать понимание функций семьи, традиций, вырабатывать умение строить гармоничные отношения между супругами. Задача другого проекта, который стартует также в этом году, – помочь родителям решать актуальные психологические и бытовые вопросы. "Положительная демография – это не только залог устойчивого развития Липецкой области, но и ключевой показатель качества жизни наших людей. Семья – это наша сила, наша опора, основа всего. Сегодня для семей с детьми в регионе действует свыше 40 мер поддержки. Продолжим работать над тем, чтобы каждая семья чувствовала нашу реальную поддержку и заботу", – прокомментировал Артамонов.
https://ria.ru/20250801/artamonov-2032818961.html
https://ria.ru/20250731/zavod-2032559881.html
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липецкая область, россия, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Россия, Игорь Артамонов
Более 40 мер господдержки разработано для семей с детьми в Липецкой области
Для липецких семей с детьми проработали более 40 мер господдержки
ЛИПЕЦК, 1 авг – РИА Новости. Свыше 40 мер государственной поддержки, направленной на улучшение положения семей с детьми и демографической ситуации в целом, действует в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов по итогу заседания координационного совета по вопросам рождаемости.
Демографическая ситуация в Липецкой области, как и в целом по России, остается напряженной, отметил глава региона. Для улучшения рождаемости в области разработали комплекс мер поддержки семей с детьми.
Так, с этого года родители в возрасте до 35 лет смогут получить 300 тысяч рублей единовременно при рождении третьего или последующего ребенка. Введены меры поддержки для награжденных медалью ордена "Родительская слава" и званием "Мать-героиня".
По словам Артамонова, в области максимально упростили процедуру оформления выплат на покупку школьной и спортивной формы для многодетных семей. Доступна услуга кратковременного присмотра за детьми и прокат предметов первой необходимости для новорожденных: колясок, кроваток, автокресел и других предметов по уходу за детьми.
Для льготных категорий семей действуют компенсации и скидки на занятия в платных спортивных секциях и творческих кружках, а также бесплатный доступ в спортивные комплексы, музеи, на массовые мероприятия.
В сентябре власти запустят новый проект "PROсемью: региональная перезагрузка" для учащихся 5-11 классов и студентов специального профессионального образования. У подростков со школы будут формировать понимание функций семьи, традиций, вырабатывать умение строить гармоничные отношения между супругами. Задача другого проекта, который стартует также в этом году, – помочь родителям решать актуальные психологические и бытовые вопросы.
"Положительная демография – это не только залог устойчивого развития Липецкой области, но и ключевой показатель качества жизни наших людей. Семья – это наша сила, наша опора, основа всего. Сегодня для семей с детьми в регионе действует свыше 40 мер поддержки. Продолжим работать над тем, чтобы каждая семья чувствовала нашу реальную поддержку и заботу", – прокомментировал Артамонов.