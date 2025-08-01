https://ria.ru/20250801/saldo-2032753766.html

Сальдо рассказал о провальных попытках ВСУ закрепиться в Крынках

Сальдо рассказал о провальных попытках ВСУ закрепиться в Крынках - РИА Новости, 01.08.2025

Сальдо рассказал о провальных попытках ВСУ закрепиться в Крынках

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в комментарии РИА Новости призвал киевские власти вынести урок из провальных попыток ВСУ закрепиться в селе Крынки РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T06:00:00+03:00

2025-08-01T06:00:00+03:00

2025-08-01T06:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

днепр (река)

владимир сальдо

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в комментарии РИА Новости призвал киевские власти вынести урок из провальных попыток ВСУ закрепиться в селе Крынки на левом берегу Херсонской области, и не повторять впредь самоубийственные вылазки. Ранее Сальдо сообщил РИА Новости, что украинские войска вынашивают идеи масштабного десанта у побережья Херсонской области, активность противника зафиксирована на черноморском побережье в районе Тендровской и Кинбурнской кос. "То, что произошло в Крынках, должно было стать уроком. Сотни киевских боевиков остались лежать на левом берегу из-за этой самоубийственной вылазки. Их попросту бросили. Теперь шайка Зеленского упрямо пытается повторить ту же тактику, а значит, и результат будет тот же. Разгром и сотни бессмысленно загубленных жизней", - сказал Сальдо. Крынки – село на левом берегу Днепра, которое ВСУ пытались безуспешно захватить, форсируя реку, начиная с 2023 года, но были оттуда выбиты, а само село и окрестности зачищены. Позже они предприняли безуспешные попытки форсировать Днепр и закрепиться выше по течению реки, в районе поселка Днепряны. Сальдо в июле 2024 года заявил РИА Новости, что ВСУ при попытках форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу потеряли до 5 тысяч военных. При этом украинское издание "Следствие.Инфо" сообщало тогда, что с октября 2023 года по июнь 2024 года в селе Крынки "официально пропали без вести" более 780 военных ВСУ.

https://ria.ru/20250731/ukraina-2032730248.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

херсонская область , днепр (река), владимир сальдо, вооруженные силы украины, безопасность