https://ria.ru/20250801/rozysk-2032746753.html
МВД объявило в розыск россиянку, вступившую в батальон "Айдар"*
МВД объявило в розыск россиянку, вступившую в батальон "Айдар"* - РИА Новости, 01.08.2025
МВД объявило в розыск россиянку, вступившую в батальон "Айдар"*
Карточка россиянки Юлии Толопы, которая в 2014 году вступила в украинский батальон "Айдар"*, числится в базе розыска МВД РФ, свидетельствует информация из базы... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T03:37:00+03:00
2025-08-01T03:37:00+03:00
2025-08-01T03:37:00+03:00
происшествия
россия
украина
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
бмп-2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Карточка россиянки Юлии Толопы, которая в 2014 году вступила в украинский батальон "Айдар"*, числится в базе розыска МВД РФ, свидетельствует информация из базы ведомства. Ранее СК РФ сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении Толопы. По данным следствия, в 2014 году она выехала на территорию Украины и добровольно вступила в батальон "Айдар"*. Кроме того, Толопа в 2014-2015 годах в должности командира БМП-2 принимала участие в боевых действиях на территории ДНР и ЛНР. Ей предъявлено заочное обвинение в участии в террористическом сообществе. "Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в базе розыска МВД РФ. Также Толопа внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, возле имени девушки стоит пометка, которая означает возбуждение в отношении указанного лица уголовного дела о терроризме.*Террористическая организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20241213/aydar-1988996165.html
россия
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, украина, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), бмп-2
Происшествия, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), БМП-2
МВД объявило в розыск россиянку, вступившую в батальон "Айдар"*
Россиянка Толопа, вступившая в Айдар на Украине, числится в базе розыска МВД РФ