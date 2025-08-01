https://ria.ru/20250801/rozysk-2032746753.html

МВД объявило в розыск россиянку, вступившую в батальон "Айдар"*

МВД объявило в розыск россиянку, вступившую в батальон "Айдар"* - РИА Новости, 01.08.2025

МВД объявило в розыск россиянку, вступившую в батальон "Айдар"*

Карточка россиянки Юлии Толопы, которая в 2014 году вступила в украинский батальон "Айдар"*, числится в базе розыска МВД РФ, свидетельствует информация из базы... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T03:37:00+03:00

2025-08-01T03:37:00+03:00

2025-08-01T03:37:00+03:00

происшествия

россия

украина

донецкая народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

бмп-2

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Карточка россиянки Юлии Толопы, которая в 2014 году вступила в украинский батальон "Айдар"*, числится в базе розыска МВД РФ, свидетельствует информация из базы ведомства. Ранее СК РФ сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении Толопы. По данным следствия, в 2014 году она выехала на территорию Украины и добровольно вступила в батальон "Айдар"*. Кроме того, Толопа в 2014-2015 годах в должности командира БМП-2 принимала участие в боевых действиях на территории ДНР и ЛНР. Ей предъявлено заочное обвинение в участии в террористическом сообществе. "Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в базе розыска МВД РФ. Также Толопа внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, возле имени девушки стоит пометка, которая означает возбуждение в отношении указанного лица уголовного дела о терроризме.*Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20241213/aydar-1988996165.html

россия

украина

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, украина, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), бмп-2