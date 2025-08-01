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Россия примет меры для пропуска грузовиков с зерном через "Верхний Ларс"
Россия примет меры для пропуска грузовиков с зерном через "Верхний Ларс" - РИА Новости, 01.08.2025
Россия примет меры для пропуска грузовиков с зерном через "Верхний Ларс"
Правительство России по просьбе Армении дало поручение принять дополнительные меры для организации пропуска через КПП "Верхний Ларс" грузовых автомобилей,... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T20:39:00+03:00
2025-08-01T20:39:00+03:00
2025-08-01T20:39:00+03:00
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армения
алексей оверчук
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Правительство России по просьбе Армении дало поручение принять дополнительные меры для организации пропуска через КПП "Верхний Ларс" грузовых автомобилей, следующих из России в Армению с зерном, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. "По просьбе Армении компетентным органам Российской Федерации дано поручение принять дополнительные меры для организации пропуска через "Верхний Ларс" (КПП на российско-грузинской границе - ред.) грузовых автомобилей, следующих из России в Республику Армения с зерном, движение которых было ограничено из-за плохой погоды и схода селевого потока. Стараемся минимизировать задержки поставок зерна, необходимого Армении", - сказал журналистам Оверчук. По сообщению Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания, движение всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге было временно запрещено в направлении на выезд из РФ из-за угрозы схода селевых потоков с 18.40 31 июля до 6.40 1 августа.
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россия, армения, алексей оверчук
Россия, Армения, Алексей Оверчук
Россия примет меры для пропуска грузовиков с зерном через "Верхний Ларс"
Россия примет меры для пропуска грузовиков с зерном через КПП "Верхний Ларс"