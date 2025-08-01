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Россия передала Украине тысячи тел погибших солдат, заявил Путин - РИА Новости, 01.08.2025
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14:27 01.08.2025 (обновлено: 14:44 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/rossija-2032837968.html
Россия передала Украине тысячи тел погибших солдат, заявил Путин
Россия передала Украине тысячи тел погибших солдат, заявил Путин - РИА Новости, 01.08.2025
Россия передала Украине тысячи тел погибших солдат, заявил Путин
Россия передала украинской стороне тысячи тел погибших солдат и получила десятки тел своих погибших воинов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T14:27:00+03:00
2025-08-01T14:44:00+03:00
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белоруссия
валаам
владимир путин
александр лукашенко
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Россия передала украинской стороне тысячи тел погибших солдат и получила десятки тел своих погибших воинов, заявил президент России Владимир Путин. "Мы из гуманитарных соображений, как вы знаете, передали тысячи тел погибших украинских солдат, получили в ответ несколько десятков наших парней, которые сложили голову за Родину", - сказал Путин журналистам. Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.
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в мире, россия, белоруссия, валаам, владимир путин, александр лукашенко, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Россия, Белоруссия, Валаам, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Россия передала Украине тысячи тел погибших солдат, заявил Путин

Путин: РФ передала Украине тысячи тел погибших солдат и получила десятки своих

© РИА Новости / Пресс-служба Владимира Мединского | Перейти в медиабанкПередача тел солдат ВСУ Украине
Передача тел солдат ВСУ Украине - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Владимира Мединского
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Передача тел солдат ВСУ Украине. Архивное фото
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Россия передала украинской стороне тысячи тел погибших солдат и получила десятки тел своих погибших воинов, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы из гуманитарных соображений, как вы знаете, передали тысячи тел погибших украинских солдат, получили в ответ несколько десятков наших парней, которые сложили голову за Родину", - сказал Путин журналистам.
Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.
 
В миреРоссияБелоруссияВалаамВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоТретий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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