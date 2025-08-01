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Россия передала Украине тысячи тел погибших солдат, заявил Путин
Россия передала Украине тысячи тел погибших солдат, заявил Путин - РИА Новости, 01.08.2025
Россия передала Украине тысячи тел погибших солдат, заявил Путин
Россия передала украинской стороне тысячи тел погибших солдат и получила десятки тел своих погибших воинов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T14:27:00+03:00
2025-08-01T14:27:00+03:00
2025-08-01T14:44:00+03:00
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третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Россия передала украинской стороне тысячи тел погибших солдат и получила десятки тел своих погибших воинов, заявил президент России Владимир Путин. "Мы из гуманитарных соображений, как вы знаете, передали тысячи тел погибших украинских солдат, получили в ответ несколько десятков наших парней, которые сложили голову за Родину", - сказал Путин журналистам. Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, белоруссия, валаам, владимир путин, александр лукашенко, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Россия, Белоруссия, Валаам, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Россия передала Украине тысячи тел погибших солдат, заявил Путин
Путин: РФ передала Украине тысячи тел погибших солдат и получила десятки своих
ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Россия передала украинской стороне тысячи тел погибших солдат и получила десятки тел своих погибших воинов, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы из гуманитарных соображений, как вы знаете, передали тысячи тел погибших украинских солдат, получили в ответ несколько десятков наших парней, которые сложили голову за Родину", - сказал Путин журналистам.
Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.