https://ria.ru/20250801/rossija-2032837968.html

Россия передала Украине тысячи тел погибших солдат, заявил Путин

Россия передала Украине тысячи тел погибших солдат, заявил Путин - РИА Новости, 01.08.2025

Россия передала Украине тысячи тел погибших солдат, заявил Путин

Россия передала украинской стороне тысячи тел погибших солдат и получила десятки тел своих погибших воинов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T14:27:00+03:00

2025-08-01T14:27:00+03:00

2025-08-01T14:44:00+03:00

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белоруссия

валаам

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александр лукашенко

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Россия передала украинской стороне тысячи тел погибших солдат и получила десятки тел своих погибших воинов, заявил президент России Владимир Путин. "Мы из гуманитарных соображений, как вы знаете, передали тысячи тел погибших украинских солдат, получили в ответ несколько десятков наших парней, которые сложили голову за Родину", - сказал Путин журналистам. Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.

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валаам

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, белоруссия, валаам, владимир путин, александр лукашенко, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле