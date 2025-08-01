https://ria.ru/20250801/roskomnadzor-2032916045.html
РКН проверят доступность в интернете альбома "Город дорог" Гуфа
РКН проверят доступность в интернете альбома "Город дорог" Гуфа - РИА Новости, 01.08.2025
РКН проверят доступность в интернете альбома "Город дорог" Гуфа
Роскомнадзор в настоящее время проводит мониторинг доступности в интернете альбома "Город дорог" репера Гуфа (Алексей Долматов) для передачи информации... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T20:55:00+03:00
2025-08-01T20:55:00+03:00
2025-08-01T21:00:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Роскомнадзор в настоящее время проводит мониторинг доступности в интернете альбома "Город дорог" репера Гуфа (Алексей Долматов) для передачи информации экспертам, заявило ведомство РИА Новости. "Роскомнадзор в настоящее время проводит мониторинг доступности в сети "Интернет" альбома "Город дорог" Гуфа, для передачи информации экспертам", - сообщили в ведомстве. Там добавили, что принятие решений об отнесении контента к категории запрещенных пронаркотических материалов находится в компетенции МВД России. Роскомнадзор блокирует такой контент на основании решений этого ведомства.Накануне предприниматель Игорь Рыбаков сообщил в своем Telegram-канале, что выкупает первый альбом рэпера Гуфа "Город дорог", после сделки он собирается удалить релиз со всех площадок, по его мнению, такая музыка романтизирует употребление алкоголя и запрещенных веществ.
https://ria.ru/20250731/guf-2032576151.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
РКН проверят доступность в интернете альбома "Город дорог" Гуфа
Роскомнадзор проводит мониторинг доступности альбома "Город дорог" репера Гуфа