https://ria.ru/20250801/rets-2032898364.html

РЭЦ поддержит экспорт российской янтарной продукции в Азию

РЭЦ поддержит экспорт российской янтарной продукции в Азию - РИА Новости, 01.08.2025

РЭЦ поддержит экспорт российской янтарной продукции в Азию

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) предлагает российским производителям уникальной янтарной продукции комплекс мер поддержки по выходу на экспорт на рынки РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T18:31:00+03:00

2025-08-01T18:31:00+03:00

2025-08-01T18:31:00+03:00

российский экспортный центр (рэц)

экономика

китай

оаэ

индия

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) предлагает российским производителям уникальной янтарной продукции комплекс мер поддержки по выходу на экспорт на рынки Китая, Индии, ОАЭ и Вьетнама, рассказал вице-президент РЭЦ Александр Молодцов."Российский экспортный центр располагает различными инструментами поддержки, помогающими российским производителям янтарной продукции выйти на международный рынок. Одними из наиболее перспективных направлений для этого товара являются Китай, Индия, ОАЭ, а также Вьетнам", – сказал Молодцов на Международном форуме янтарной отрасли "Amber Forum".Он подчеркнул, что РЭЦ продвигает не только товары, но и позитивный образ российских компаний под эгидой национального бренда "Сделано в России". В рамках программы доступна добровольная сертификация, подтверждающая качество продукции, что служит важным конкурентным преимуществом на зарубежных рынках. "Уже две калининградские компании по производству янтарной продукции получили такой сертификат", – уточнил вице-президент центра.Эффективным способом формирования положительного имиджа среди покупателей, по его словам, является участие в фестивалях-ярмарках. РЭЦ уже организовал такие мероприятия в Китае и ОАЭ и планирует расширять эту практику."Также мы рекомендуем российским производителям присоединяться к деловым миссиям в целевых странах при поддержке РЭЦ и участвовать в отраслевых выставках с государственным финансированием. Важно учитывать потребительские предпочтения, конкуренцию и возможные барьеры для успешного продвижения продукции. Мы готовы оказать информационную поддержку по всем вопросам", – подчеркнул Молодцов.

https://ria.ru/20250801/rets-2032868198.html

https://ria.ru/20250801/rets-2032847800.html

китай

оаэ

индия

вьетнам

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российский экспортный центр (рэц), экономика, китай, оаэ, индия, вьетнам