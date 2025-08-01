Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ поддержит экспорт российской янтарной продукции в Азию - РИА Новости, 01.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:31 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/rets-2032898364.html
РЭЦ поддержит экспорт российской янтарной продукции в Азию
РЭЦ поддержит экспорт российской янтарной продукции в Азию - РИА Новости, 01.08.2025
РЭЦ поддержит экспорт российской янтарной продукции в Азию
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) предлагает российским производителям уникальной янтарной продукции комплекс мер поддержки по выходу на экспорт на рынки РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T18:31:00+03:00
2025-08-01T18:31:00+03:00
российский экспортный центр (рэц)
экономика
китай
оаэ
индия
вьетнам
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032600856_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a4e484adc4c412b057ff2c4abfe0d74c.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) предлагает российским производителям уникальной янтарной продукции комплекс мер поддержки по выходу на экспорт на рынки Китая, Индии, ОАЭ и Вьетнама, рассказал вице-президент РЭЦ Александр Молодцов."Российский экспортный центр располагает различными инструментами поддержки, помогающими российским производителям янтарной продукции выйти на международный рынок. Одними из наиболее перспективных направлений для этого товара являются Китай, Индия, ОАЭ, а также Вьетнам", – сказал Молодцов на Международном форуме янтарной отрасли "Amber Forum".Он подчеркнул, что РЭЦ продвигает не только товары, но и позитивный образ российских компаний под эгидой национального бренда "Сделано в России". В рамках программы доступна добровольная сертификация, подтверждающая качество продукции, что служит важным конкурентным преимуществом на зарубежных рынках. "Уже две калининградские компании по производству янтарной продукции получили такой сертификат", – уточнил вице-президент центра.Эффективным способом формирования положительного имиджа среди покупателей, по его словам, является участие в фестивалях-ярмарках. РЭЦ уже организовал такие мероприятия в Китае и ОАЭ и планирует расширять эту практику."Также мы рекомендуем российским производителям присоединяться к деловым миссиям в целевых странах при поддержке РЭЦ и участвовать в отраслевых выставках с государственным финансированием. Важно учитывать потребительские предпочтения, конкуренцию и возможные барьеры для успешного продвижения продукции. Мы готовы оказать информационную поддержку по всем вопросам", – подчеркнул Молодцов.
https://ria.ru/20250801/rets-2032868198.html
https://ria.ru/20250801/rets-2032847800.html
китай
оаэ
индия
вьетнам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032600856_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e7222d086bfce74cb3a0a8d2061dac43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российский экспортный центр (рэц), экономика, китай, оаэ, индия, вьетнам
Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика, Китай, ОАЭ, Индия, Вьетнам
РЭЦ поддержит экспорт российской янтарной продукции в Азию

РЭЦ поддержит экспорт янтарной продукции в Китай, Индию, ОАЭ и Вьетнам

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкЯнтарная продукция
Янтарная продукция - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
Янтарная продукция . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) предлагает российским производителям уникальной янтарной продукции комплекс мер поддержки по выходу на экспорт на рынки Китая, Индии, ОАЭ и Вьетнама, рассказал вице-президент РЭЦ Александр Молодцов.
"Российский экспортный центр располагает различными инструментами поддержки, помогающими российским производителям янтарной продукции выйти на международный рынок. Одними из наиболее перспективных направлений для этого товара являются Китай, Индия, ОАЭ, а также Вьетнам", – сказал Молодцов на Международном форуме янтарной отрасли "Amber Forum".
Руководитель представительства РЭЦ в Московской области Григорий Ладышев - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
РЭЦ рассказал о поддержке экспорта из Подмосковья
Вчера, 16:15
Он подчеркнул, что РЭЦ продвигает не только товары, но и позитивный образ российских компаний под эгидой национального бренда "Сделано в России". В рамках программы доступна добровольная сертификация, подтверждающая качество продукции, что служит важным конкурентным преимуществом на зарубежных рынках. "Уже две калининградские компании по производству янтарной продукции получили такой сертификат", – уточнил вице-президент центра.
Эффективным способом формирования положительного имиджа среди покупателей, по его словам, является участие в фестивалях-ярмарках. РЭЦ уже организовал такие мероприятия в Китае и ОАЭ и планирует расширять эту практику.
"Также мы рекомендуем российским производителям присоединяться к деловым миссиям в целевых странах при поддержке РЭЦ и участвовать в отраслевых выставках с государственным финансированием. Важно учитывать потребительские предпочтения, конкуренцию и возможные барьеры для успешного продвижения продукции. Мы готовы оказать информационную поддержку по всем вопросам", – подчеркнул Молодцов.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
"Сделано в России" помогает Российским производителям на мировом рынке
Вчера, 15:10
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ЭкономикаКитайОАЭИндияВьетнам
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала