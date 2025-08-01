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РЭЦ рассказал о поддержке экспорта из Подмосковья - РИА Новости, 01.08.2025
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16:15 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/rets-2032868198.html
РЭЦ рассказал о поддержке экспорта из Подмосковья
РЭЦ рассказал о поддержке экспорта из Подмосковья - РИА Новости, 01.08.2025
РЭЦ рассказал о поддержке экспорта из Подмосковья
Меры поддержки экспортно ориентированных компаний Подмосковья обсудили на конференции "Ведение ВЭД. Поддержка экспорта", организованной Торгово-промышленной... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T16:15:00+03:00
2025-08-01T16:15:00+03:00
российский экспортный центр (рэц)
экономика
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Меры поддержки экспортно ориентированных компаний Подмосковья обсудили на конференции "Ведение ВЭД. Поддержка экспорта", организованной Торгово-промышленной палатой Московской области при поддержке администрации городского округа Красногорск, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Представители региональной ТПП, Российского экспортного центра и Фонда поддержки ВЭД Московской области рассказали о ключевых мерах поддержки бизнеса, которые помогут компаниям начать экспортную деятельность или укрепить свои позиции за рубежом. В рамках мероприятия также обсуждались механизмы экспортной кооперации бизнеса в целях успешного продвижения на внешние рынки", - говорится в сообщении.О мерах финансовой и нефинансовой поддержки экспортеров, реализуемых Группой РЭЦ рассказал руководитель представительства РЭЦ в Московской области Григорий Ладышев."Очень важно чтобы бизнес по максимуму использовал тот широкий инструментарий мер поддержки, созданный в нашей стране на федеральном и региональном уровнях, РЭЦ в свою очередь в кооперации с региональными ЦПЭ и деловыми объединениями сделает все для того, чтобы компании были более конкурентоспособными на внешних рынках", — отметил Ладышев.За первое полугодие 2025 года Группа РЭЦ поддержала 488 подмосковных компаний, им оказано свыше 2,7 тысячи услуг, прямой объем поддержки внешнеэкономической деятельности превысил 220 миллионов долларов.Компании из Московской области активно пользуются финансовыми продуктами Группы РЭЦ ― это кредитно-гарантийная и страховая поддержка. Среди компаний из сегмента малого и среднего бизнеса наиболее популярны – кредитный продукт "Деньги на экспорт", предназначенный для пополнения оборотных средств несырьевых экспортеров, включая высокотехнологичную продукцию, по льготной ставке (до 100 миллионов рублей), гарантия возврата НДС для МСП, помогающая экспортеру в ускоренном порядке получить возмещение НДС еще до окончания камеральной проверки, а также "Страхование отсрочки платежа для МСП", позволяющее нивелировать риски неполучения выручки. Меры поддержки доступны на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
https://ria.ru/20250801/rets-2032847800.html
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российский экспортный центр (рэц), экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика
РЭЦ рассказал о поддержке экспорта из Подмосковья

Российский экспортный центр рассказал о поддержке подмосковного экспорта

© Фото : Пресс-служба РЭЦРуководитель представительства РЭЦ в Московской области Григорий Ладышев
Руководитель представительства РЭЦ в Московской области Григорий Ладышев - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Фото : Пресс-служба РЭЦ
Руководитель представительства РЭЦ в Московской области Григорий Ладышев
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Меры поддержки экспортно ориентированных компаний Подмосковья обсудили на конференции "Ведение ВЭД. Поддержка экспорта", организованной Торгово-промышленной палатой Московской области при поддержке администрации городского округа Красногорск, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Представители региональной ТПП, Российского экспортного центра и Фонда поддержки ВЭД Московской области рассказали о ключевых мерах поддержки бизнеса, которые помогут компаниям начать экспортную деятельность или укрепить свои позиции за рубежом. В рамках мероприятия также обсуждались механизмы экспортной кооперации бизнеса в целях успешного продвижения на внешние рынки", - говорится в сообщении.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
"Сделано в России" помогает Российским производителям на мировом рынке
Вчера, 15:10
О мерах финансовой и нефинансовой поддержки экспортеров, реализуемых Группой РЭЦ рассказал руководитель представительства РЭЦ в Московской области Григорий Ладышев.
"Очень важно чтобы бизнес по максимуму использовал тот широкий инструментарий мер поддержки, созданный в нашей стране на федеральном и региональном уровнях, РЭЦ в свою очередь в кооперации с региональными ЦПЭ и деловыми объединениями сделает все для того, чтобы компании были более конкурентоспособными на внешних рынках", — отметил Ладышев.
За первое полугодие 2025 года Группа РЭЦ поддержала 488 подмосковных компаний, им оказано свыше 2,7 тысячи услуг, прямой объем поддержки внешнеэкономической деятельности превысил 220 миллионов долларов.
Компании из Московской области активно пользуются финансовыми продуктами Группы РЭЦ ― это кредитно-гарантийная и страховая поддержка. Среди компаний из сегмента малого и среднего бизнеса наиболее популярны – кредитный продукт "Деньги на экспорт", предназначенный для пополнения оборотных средств несырьевых экспортеров, включая высокотехнологичную продукцию, по льготной ставке (до 100 миллионов рублей), гарантия возврата НДС для МСП, помогающая экспортеру в ускоренном порядке получить возмещение НДС еще до окончания камеральной проверки, а также "Страхование отсрочки платежа для МСП", позволяющее нивелировать риски неполучения выручки. Меры поддержки доступны на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
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31 июля, 19:51
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)Экономика
 
 
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