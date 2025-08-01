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Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 01.08.2025
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06:15 01.08.2025 (обновлено: 06:22 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/pvo-2032755374.html
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 01.08.2025
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области
Силы ПВО отразили атаку беспилотников в ростовском Таганроге, Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском, Неклиновском и Тарасовском районах, никто не... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T06:15:00+03:00
2025-08-01T06:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
безопасность
новошахтинск
таганрог
тарасовский район
юрий слюсарь
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку беспилотников в ростовском Таганроге, Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском, Неклиновском и Тарасовском районах, никто не пострадал, сообщает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале."Наши силы ПВО отразили ночью атаку в Таганроге, Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском, Неклиновском и Тарасовском районе... Главное, никто из людей не пострадал", - написал он.Врио губернатора отметил, что в Новошахтинске выбиты стекла в частном доме по улице Октябрьской, где проживает многодетная семья. Также в крышу дома по улице Байдукова попали фрагменты БПЛА. На место выехали экстренные службы.Кроме того, в селе Петрушино Неклиновского района в частном доме по улице Стахановская повреждена внешняя стена, в доме по улице Заводской загорелась кровля, возле Родионово-Несветайской слободы - трава на площади 100 квадратных метров. Огонь потушен.
https://ria.ru/20250731/ukraina-2032730248.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ростовская область
новошахтинск
таганрог
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ростовская область, безопасность, новошахтинск, таганрог, тарасовский район, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Безопасность, Новошахтинск, Таганрог, Тарасовский район, Юрий Слюсарь
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области

ПВО отразила атаку БПЛА в Новошахтинске и четырех районах Ростовской области

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку беспилотников в ростовском Таганроге, Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском, Неклиновском и Тарасовском районах, никто не пострадал, сообщает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
"Наши силы ПВО отразили ночью атаку в Таганроге, Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском, Неклиновском и Тарасовском районе... Главное, никто из людей не пострадал", - написал он.
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Вчера, 23:07
Врио губернатора отметил, что в Новошахтинске выбиты стекла в частном доме по улице Октябрьской, где проживает многодетная семья. Также в крышу дома по улице Байдукова попали фрагменты БПЛА. На место выехали экстренные службы.
Кроме того, в селе Петрушино Неклиновского района в частном доме по улице Стахановская повреждена внешняя стена, в доме по улице Заводской загорелась кровля, возле Родионово-Несветайской слободы - трава на площади 100 квадратных метров. Огонь потушен.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьБезопасностьНовошахтинскТаганрогТарасовский районЮрий Слюсарь
 
 
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