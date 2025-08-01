https://ria.ru/20250801/pvo-2032755374.html

Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области

Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 01.08.2025

Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области

Силы ПВО отразили атаку беспилотников в ростовском Таганроге, Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском, Неклиновском и Тарасовском районах, никто не... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T06:15:00+03:00

2025-08-01T06:15:00+03:00

2025-08-01T06:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростовская область

безопасность

новошахтинск

таганрог

тарасовский район

юрий слюсарь

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку беспилотников в ростовском Таганроге, Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском, Неклиновском и Тарасовском районах, никто не пострадал, сообщает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале."Наши силы ПВО отразили ночью атаку в Таганроге, Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском, Неклиновском и Тарасовском районе... Главное, никто из людей не пострадал", - написал он.Врио губернатора отметил, что в Новошахтинске выбиты стекла в частном доме по улице Октябрьской, где проживает многодетная семья. Также в крышу дома по улице Байдукова попали фрагменты БПЛА. На место выехали экстренные службы.Кроме того, в селе Петрушино Неклиновского района в частном доме по улице Стахановская повреждена внешняя стена, в доме по улице Заводской загорелась кровля, возле Родионово-Несветайской слободы - трава на площади 100 квадратных метров. Огонь потушен.

https://ria.ru/20250731/ukraina-2032730248.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ростовская область

новошахтинск

таганрог

тарасовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ростовская область, безопасность, новошахтинск, таганрог, тарасовский район, юрий слюсарь