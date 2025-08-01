https://ria.ru/20250801/putin-2032847322.html

Путин: в России много специалистов, которые достойно выполняют свой долг

Путин: в России много специалистов, которые достойно выполняют свой долг - РИА Новости, 01.08.2025

Путин: в России много специалистов, которые достойно выполняют свой долг

В России много специалистов, которые самым достойным образом выполняют свой долг перед людьми, заявил президента России Владимир Путин. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T15:08:00+03:00

2025-08-01T15:08:00+03:00

2025-08-01T15:08:00+03:00

владимир путин

россия

белоруссия

валаам

александр лукашенко

общество

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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. В России много специалистов, которые самым достойным образом выполняют свой долг перед людьми, заявил президента России Владимир Путин. "Хочу вас заверить, что у нас (в России - ред.) много специалистов, которые самым достойным образом выполняют свой долг перед людьми, и мы всегда стараемся соответствующим образом отреагировать и дать оценку со стороны государства, которая выражается в том числе в государственных наградах", - сказал Путин журналистам. Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.

https://ria.ru/20250706/putin-2027503179.html

россия

белоруссия

валаам

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владимир путин, россия, белоруссия, валаам, александр лукашенко, общество