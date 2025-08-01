https://ria.ru/20250801/putin-2032847322.html
Путин: в России много специалистов, которые достойно выполняют свой долг
Путин: в России много специалистов, которые достойно выполняют свой долг - РИА Новости, 01.08.2025
Путин: в России много специалистов, которые достойно выполняют свой долг
В России много специалистов, которые самым достойным образом выполняют свой долг перед людьми, заявил президента России Владимир Путин. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T15:08:00+03:00
2025-08-01T15:08:00+03:00
2025-08-01T15:08:00+03:00
владимир путин
россия
белоруссия
валаам
александр лукашенко
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. В России много специалистов, которые самым достойным образом выполняют свой долг перед людьми, заявил президента России Владимир Путин. "Хочу вас заверить, что у нас (в России - ред.) много специалистов, которые самым достойным образом выполняют свой долг перед людьми, и мы всегда стараемся соответствующим образом отреагировать и дать оценку со стороны государства, которая выражается в том числе в государственных наградах", - сказал Путин журналистам. Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.
https://ria.ru/20250706/putin-2027503179.html
россия
белоруссия
валаам
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_17c37c9ba992bf5611d1d3508579c542.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, белоруссия, валаам, александр лукашенко, общество
Владимир Путин, Россия, Белоруссия, Валаам, Александр Лукашенко, Общество
Путин: в России много специалистов, которые достойно выполняют свой долг
Путин: в РФ много специалистов, достойно выполняющих свой долг перед людьми