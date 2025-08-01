https://ria.ru/20250801/putin-2032846700.html
Путин заявил, что все обмены проходят на территории Белоруссии
Путин заявил, что все обмены проходят на территории Белоруссии - РИА Новости, 01.08.2025
Путин заявил, что все обмены проходят на территории Белоруссии
Все обмены в рамках российско-украинских переговоров проходят на территории Белоруссии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T15:06:00+03:00
2025-08-01T15:06:00+03:00
2025-08-01T17:04:00+03:00
в мире
белоруссия
россия
владимир путин
александр лукашенко
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/01/2032878103_0:191:3221:2003_1920x0_80_0_0_54e2145548247e65fffdc133e820ffb1.jpg
ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Все обмены в рамках российско-украинских переговоров проходят на территории Белоруссии, заявил президент России Владимир Путин. "Все обмены то у нас (в рамках российско-украинских переговоров - ред.) происходят на территории Беларуси", - сказал Путин журналистам. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.
https://ria.ru/20250801/lukashenko-2032845158.html
белоруссия
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/01/2032878103_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_312436074dd2e6704ce979f97bc2d957.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко, украина
В мире, Белоруссия, Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Украина
Путин заявил, что все обмены проходят на территории Белоруссии
Путин: обмены в рамках российско-украинских переговоров проходят в Белоруссии