https://ria.ru/20250801/putin-2032846700.html

Путин заявил, что все обмены проходят на территории Белоруссии

Путин заявил, что все обмены проходят на территории Белоруссии - РИА Новости, 01.08.2025

Путин заявил, что все обмены проходят на территории Белоруссии

Все обмены в рамках российско-украинских переговоров проходят на территории Белоруссии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T15:06:00+03:00

2025-08-01T15:06:00+03:00

2025-08-01T17:04:00+03:00

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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Все обмены в рамках российско-украинских переговоров проходят на территории Белоруссии, заявил президент России Владимир Путин. "Все обмены то у нас (в рамках российско-украинских переговоров - ред.) происходят на территории Беларуси", - сказал Путин журналистам. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.

https://ria.ru/20250801/lukashenko-2032845158.html

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в мире, белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко, украина