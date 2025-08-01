https://ria.ru/20250801/putin-2032843050.html
Путин призвал Украину не навязывать людям внешние институты управления
Путин призвал Украину не навязывать людям внешние институты управления - РИА Новости, 01.08.2025
Путин призвал Украину не навязывать людям внешние институты управления
Украине нужно не навязывать внешние институты управления, а помогать людям самим становиться на ноги, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T14:56:00+03:00
2025-08-01T14:56:00+03:00
2025-08-01T18:28:00+03:00
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Украине нужно не навязывать внешние институты управления, а помогать людям самим становиться на ноги, заявил президент России Владимир Путин. "Нужно заниматься не этим, не навязывать народу, в данном случае украинскому народу, какие-то внешние институты управления, а помогать людям самим становиться на ноги, самим создавать эти институты", - сказал Путин журналистам. Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.
https://ria.ru/20250801/putin-2032831513.html
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в мире, россия, белоруссия, валаам, владимир путин, александр лукашенко
В мире, Россия, Белоруссия, Валаам, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин призвал Украину не навязывать людям внешние институты управления
Путин: Украине нужно помогать людям самим становиться на ноги