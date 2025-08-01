https://ria.ru/20250801/putin-2032842839.html
Путин отметил героизм врачей на Камчатке
Путин отметил героизм врачей на Камчатке - РИА Новости, 01.08.2025
Путин отметил героизм врачей на Камчатке
Врачи на Камчатке героически исполнили свой долг во время землетрясения у берегов Камчатки, они заслуживают награды, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T14:55:00+03:00
2025-08-01T14:55:00+03:00
2025-08-01T18:31:00+03:00
владимир путин
россия
камчатка
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Врачи на Камчатке героически исполнили свой долг во время землетрясения у берегов Камчатки, они заслуживают награды, заявил президент России Владимир Путин."Можно выполнять свой долг по-разному. Эти врачи выполняли его достойно и героически. Конечно, они заслуживают государственных наград" , - сказал глава государства журналистам.В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8,8. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. К вечеру ее отменили.Ранее камчатский минздрав сообщал, что врачи онкодиспансера продолжили операцию во время землетрясения.
https://ria.ru/20250801/putin-2032841395.html
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владимир путин, россия, камчатка, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Владимир Путин, Россия, Камчатка, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Путин отметил героизм врачей на Камчатке
Путин: врачи на Камчатке героически исполнили свой долг во время землетрясения