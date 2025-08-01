https://ria.ru/20250801/putin-2032841180.html
Путин информирует Лукашенко о переговорах с Украиной
Путин информирует Лукашенко о переговорах с Украиной - РИА Новости, 01.08.2025
Путин информирует Лукашенко о переговорах с Украиной
Президент России Владимир Путин сообщил, что постоянно информирует лидера Белоруссии Александра Лукашенко о результатах переговоров с Украиной. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T14:51:00+03:00
2025-08-01T14:51:00+03:00
2025-08-01T18:34:00+03:00
украина
специальная военная операция на украине
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что постоянно информирует лидера Белоруссии Александра Лукашенко о результатах переговоров с Украиной."Мы в контакте постоянном, я постоянно информирую Александра Григорьевича о результатах переговорного процесса", - сказал Путин журналистам.Путин и Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.
https://ria.ru/20250801/putin-2032839081.html
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Украина, Специальная военная операция на Украине, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин информирует Лукашенко о переговорах с Украиной
Путин заявил, что постоянно информирует Лукашенко об итогах переговоров с Киевом