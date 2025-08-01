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Путин обсудил с Белоусовым и Герасимовым ход СВО - РИА Новости, 01.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:47 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/putin-2032839194.html
Путин обсудил с Белоусовым и Герасимовым ход СВО
Путин обсудил с Белоусовым и Герасимовым ход СВО - РИА Новости, 01.08.2025
Путин обсудил с Белоусовым и Герасимовым ход СВО
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в четверг обсуждал ход СВО с министром обороны РФ Андреем Белоусовым и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T14:47:00+03:00
2025-08-01T14:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
валаам
белоруссия
владимир путин
андрей белоусов
валерий герасимов
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в четверг обсуждал ход СВО с министром обороны РФ Андреем Белоусовым и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. "Я вчера, как обычно, несколько раз обсуждал эти вопросы (связанные с ходом СВО – ред.) с министром обороны и с начальником Генерального штаба", - сказал Путин журналистам. Путин и Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.
https://ria.ru/20250801/putin-2032837143.html
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россия, валаам, белоруссия, владимир путин, андрей белоусов, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Валаам, Белоруссия, Владимир Путин, Андрей Белоусов, Валерий Герасимов
Путин обсудил с Белоусовым и Герасимовым ход СВО

Путин обсудил ход СВО с главой МО Белоусовым и начальником генштаба Герасимовым

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в четверг обсуждал ход СВО с министром обороны РФ Андреем Белоусовым и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.
"Я вчера, как обычно, несколько раз обсуждал эти вопросы (связанные с ходом СВО – ред.) с министром обороны и с начальником Генерального штаба", - сказал Путин журналистам.
Путин и Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Путин назвал укрепление суверенитета России одной из целей СВО
Вчера, 14:42
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВалаамБелоруссияВладимир ПутинАндрей БелоусовВалерий Герасимов
 
 
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