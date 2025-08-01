https://ria.ru/20250801/putin-2032839194.html

Путин обсудил с Белоусовым и Герасимовым ход СВО

Путин обсудил с Белоусовым и Герасимовым ход СВО - РИА Новости, 01.08.2025

Путин обсудил с Белоусовым и Герасимовым ход СВО

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в четверг обсуждал ход СВО с министром обороны РФ Андреем Белоусовым и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T14:47:00+03:00

2025-08-01T14:47:00+03:00

2025-08-01T14:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

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белоруссия

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андрей белоусов

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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в четверг обсуждал ход СВО с министром обороны РФ Андреем Белоусовым и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. "Я вчера, как обычно, несколько раз обсуждал эти вопросы (связанные с ходом СВО – ред.) с министром обороны и с начальником Генерального штаба", - сказал Путин журналистам. Путин и Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.

https://ria.ru/20250801/putin-2032837143.html

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россия, валаам, белоруссия, владимир путин, андрей белоусов, валерий герасимов