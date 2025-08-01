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"Это унизительно". Путин сделал заявление об украинской политике
"Это унизительно". Путин сделал заявление об украинской политике - РИА Новости, 01.08.2025
"Это унизительно". Путин сделал заявление об украинской политике
Полное отсутствие суверенитета у Украины является унизительным, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T14:46:00+03:00
2025-08-01T14:46:00+03:00
2025-08-01T14:56:00+03:00
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Полное отсутствие суверенитета у Украины является унизительным, заявил президент РФ Владимир Путин."Это унизительное состояние - полное отсутствие суверенитета", - сказал он журналистам.
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Украина, Россия, Владимир Путин, В мире
"Это унизительно". Путин сделал заявление об украинской политике
Путин назвал отсутствие суверенитета у Украины унизительным