Рейтинг@Mail.ru
"Это унизительно". Путин сделал заявление об украинской политике - РИА Новости, 01.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:46 01.08.2025 (обновлено: 14:56 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/putin-2032838857.html
"Это унизительно". Путин сделал заявление об украинской политике
"Это унизительно". Путин сделал заявление об украинской политике - РИА Новости, 01.08.2025
"Это унизительно". Путин сделал заявление об украинской политике
Полное отсутствие суверенитета у Украины является унизительным, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T14:46:00+03:00
2025-08-01T14:56:00+03:00
украина
россия
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/01/2032834955_0:0:992:558_1920x0_80_0_0_550b005f61408041fd63ac593f009fed.jpg
ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Полное отсутствие суверенитета у Украины является унизительным, заявил президент РФ Владимир Путин."Это унизительное состояние - полное отсутствие суверенитета", - сказал он журналистам.
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/01/2032824399_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_dd148a98ac306f6c92332985058d141b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, владимир путин, в мире
Украина, Россия, Владимир Путин, В мире
"Это унизительно". Путин сделал заявление об украинской политике

Путин назвал отсутствие суверенитета у Украины унизительным

© Фото : Пул Первого / TelegramПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи на Валааме
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи на Валааме - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Фото : Пул Первого / Telegram
Читать ria.ru в
Дзен
ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Полное отсутствие суверенитета у Украины является унизительным, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это унизительное состояние - полное отсутствие суверенитета", - сказал он журналистам.
 
УкраинаРоссияВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала