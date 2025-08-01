https://ria.ru/20250801/putin-2032836213.html
Путин: есть смысл обсуждать мир в контексте общеевропейской безопасности
Путин: есть смысл обсуждать мир в контексте общеевропейской безопасности - РИА Новости, 01.08.2025
Путин: есть смысл обсуждать мир в контексте общеевропейской безопасности
Россия видит смысл обсуждать украинское урегулирование в контексте общеевропейской безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T14:39:00+03:00
2025-08-01T14:39:00+03:00
2025-08-01T14:39:00+03:00
владимир путин
украина
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Россия видит смысл обсуждать украинское урегулирование в контексте общеевропейской безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин."Со стороны украинской делегации прозвучала мысль о том, что, наверное, есть смысл говорить о безопасности и России, и Украины, в контексте общеевропейской безопасности. Один из руководителей украинской делегации высказал такое соображение. В целом мы считаем, что это правильно", - сказал Путин журналистам.
https://ria.ru/20250801/putin-2032834457.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_17c37c9ba992bf5611d1d3508579c542.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, украина, россия, в мире
Владимир Путин, Украина, Россия, В мире
Путин: есть смысл обсуждать мир в контексте общеевропейской безопасности
Путин: есть смысл обсуждать мир на Украине в контексте европейской безопасности