https://ria.ru/20250801/putin-2032836213.html

Путин: есть смысл обсуждать мир в контексте общеевропейской безопасности

Путин: есть смысл обсуждать мир в контексте общеевропейской безопасности - РИА Новости, 01.08.2025

Путин: есть смысл обсуждать мир в контексте общеевропейской безопасности

Россия видит смысл обсуждать украинское урегулирование в контексте общеевропейской безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T14:39:00+03:00

2025-08-01T14:39:00+03:00

2025-08-01T14:39:00+03:00

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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Россия видит смысл обсуждать украинское урегулирование в контексте общеевропейской безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин."Со стороны украинской делегации прозвучала мысль о том, что, наверное, есть смысл говорить о безопасности и России, и Украины, в контексте общеевропейской безопасности. Один из руководителей украинской делегации высказал такое соображение. В целом мы считаем, что это правильно", - сказал Путин журналистам.

https://ria.ru/20250801/putin-2032834457.html

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владимир путин, украина, россия, в мире