https://ria.ru/20250801/putin-2032835355.html
Путин отметил мужество и героизм бойцов СВО
Путин отметил мужество и героизм бойцов СВО - РИА Новости, 01.08.2025
Путин отметил мужество и героизм бойцов СВО
Президент России Владимир Путин отметил мужество и героизм бойцов СВО. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T14:37:00+03:00
2025-08-01T14:37:00+03:00
2025-08-01T14:58:00+03:00
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил мужество и героизм бойцов СВО."Наши войска наступают во всей линии боевого соприкосновения. Позитивная активность благодаря, конечно, мужеству и героизму наших ребят", - сказал Путин журналистам.Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.
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безопасность, россия, белоруссия, валаам, владимир путин, александр лукашенко
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белоруссия, Валаам, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин отметил мужество и героизм бойцов СВО
Путин отметил мужество и героизм участников СВО