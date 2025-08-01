https://ria.ru/20250801/putin-2032835355.html

Путин отметил мужество и героизм бойцов СВО

Путин отметил мужество и героизм бойцов СВО - РИА Новости, 01.08.2025

Путин отметил мужество и героизм бойцов СВО

Президент России Владимир Путин отметил мужество и героизм бойцов СВО. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T14:37:00+03:00

2025-08-01T14:37:00+03:00

2025-08-01T14:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

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белоруссия

валаам

владимир путин

александр лукашенко

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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил мужество и героизм бойцов СВО."Наши войска наступают во всей линии боевого соприкосновения. Позитивная активность благодаря, конечно, мужеству и героизму наших ребят", - сказал Путин журналистам.Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.

https://ria.ru/20250801/putin-2032839194.html

россия

белоруссия

валаам

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безопасность, россия, белоруссия, валаам, владимир путин, александр лукашенко