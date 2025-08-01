https://ria.ru/20250801/putin-2032835250.html
Путин рассказал о попытках ВСУ контратаковать в районе Часова Яра
Путин рассказал о попытках ВСУ контратаковать в районе Часова Яра - РИА Новости, 01.08.2025
Путин рассказал о попытках ВСУ контратаковать в районе Часова Яра
Президент России Владимир Путин сообщил, что в Часовом Яре в ДНР, возможно, есть попытки контратак. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T14:37:00+03:00
2025-08-01T14:37:00+03:00
2025-08-01T14:48:00+03:00
вооруженные силы украины
владимир путин
часов яр
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в Часовом Яре в ДНР, возможно, есть попытки контратак."Совсем недавно (освободили - ред.) новый населенный пункт Часов Яр, это достаточно большой населенный пункт... Наверное, попытки контратак есть", - сказал Путин журналистам.
https://ria.ru/20250801/trevoga-2032753442.html
часов яр
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, владимир путин, часов яр
Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Часов Яр
Путин рассказал о попытках ВСУ контратаковать в районе Часова Яра
Путин: попытки контратак в Часовом Яре, возможно, есть