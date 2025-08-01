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Путин рассказал о попытках ВСУ контратаковать в районе Часова Яра - РИА Новости, 01.08.2025
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14:37 01.08.2025 (обновлено: 14:48 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/putin-2032835250.html
Путин рассказал о попытках ВСУ контратаковать в районе Часова Яра
Путин рассказал о попытках ВСУ контратаковать в районе Часова Яра - РИА Новости, 01.08.2025
Путин рассказал о попытках ВСУ контратаковать в районе Часова Яра
Президент России Владимир Путин сообщил, что в Часовом Яре в ДНР, возможно, есть попытки контратак. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T14:37:00+03:00
2025-08-01T14:48:00+03:00
вооруженные силы украины
владимир путин
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в Часовом Яре в ДНР, возможно, есть попытки контратак."Совсем недавно (освободили - ред.) новый населенный пункт Часов Яр, это достаточно большой населенный пункт... Наверное, попытки контратак есть", - сказал Путин журналистам.
https://ria.ru/20250801/trevoga-2032753442.html
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вооруженные силы украины, владимир путин, часов яр
Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Часов Яр
Путин рассказал о попытках ВСУ контратаковать в районе Часова Яра

Путин: попытки контратак в Часовом Яре, возможно, есть

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне СВО
Боевая работа расчета РСЗО 9К55 Град-1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне СВО. Архивное фото
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в Часовом Яре в ДНР, возможно, есть попытки контратак.
"Совсем недавно (освободили - ред.) новый населенный пункт Часов Яр, это достаточно большой населенный пункт... Наверное, попытки контратак есть", - сказал Путин журналистам.
Часов Яр - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
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