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Путин: Россия сформулировала цели по урегулированию на Украине год назад
Путин: Россия сформулировала цели по урегулированию на Украине год назад - РИА Новости, 01.08.2025
Путин: Россия сформулировала цели по урегулированию на Украине год назад
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ сформулировала свои цели по урегулированию на Украине год назад, они озвучены в его выступлении в МИД. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T14:26:00+03:00
2025-08-01T14:26:00+03:00
2025-08-01T14:37:00+03:00
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ сформулировала свои цели по урегулированию на Украине год назад, они озвучены в его выступлении в МИД."Да, эти условия, безусловно, остались прежними. Это даже не условия, это цели - я сформулировал цели России. Но до сих пор, до того момента нам говорили, что непонятно, что Россия хочет - вот мы их сформулировали в июне прошлого года на встрече с руководством министерства иностранных дел Российской Федерации. Там всё ясно", - заявил журналистам российский лидер.
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россия, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин
Путин: Россия сформулировала цели по урегулированию на Украине год назад
Путин: Россия сформулировала свои цели по урегулированию на Украине год назад