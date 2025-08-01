https://ria.ru/20250801/putin-2032830662.html
Путин: рабочие группы России и Украины по урегулированию пока не заработали
Путин: рабочие группы России и Украины по урегулированию пока не заработали - РИА Новости, 01.08.2025
Путин: рабочие группы России и Украины по урегулированию пока не заработали
Рабочие группы РФ и Украины по урегулированию пока не заработали, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T14:23:00+03:00
2025-08-01T14:23:00+03:00
2025-08-01T14:43:00+03:00
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Рабочие группы РФ и Украины по урегулированию пока не заработали, сообщил президент России Владимир Путин."Они (рабочие группы - ред.) пока не заработали, эта работа пока не началась, но в целом, повторяю, первая реакция, как нам показалось, с украинской стороны была положительная", - сказал Путин журналистам.Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.
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россия, украина, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин: рабочие группы России и Украины по урегулированию пока не заработали
Владимир Путин: рабочие группы РФ и Украины по урегулированию пока не заработали