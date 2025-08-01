https://ria.ru/20250801/primore-2032814298.html
Статус социального предприятия присвоили еще 39 компаниям из Приморья
Статус социального предприятия присвоили еще 39 компаниям из Приморья - РИА Новости, 01.08.2025
Статус социального предприятия присвоили еще 39 компаниям из Приморья
Еще 39 компаний получили статус социального предприятия в Приморском крае, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T13:26:00+03:00
2025-08-01T13:26:00+03:00
2025-08-01T18:43:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970325189_0:169:3341:2048_1920x0_80_0_0_4fb594dfd538e5f8c949db0ecadfb383.jpg
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Еще 39 компаний получили статус социального предприятия в Приморском крае, сообщает пресс-служба правительства региона. Статус социального предприятия присваивают на один год, поэтому межведомственная комиссия встречается регулярно, чтобы проверить соответствует ли предприятие заявленному рангу. Отмечается, что на последнем заседании комиссия рассмотрела более 40 заявок на получение статуса, который дает право на ряд льгот. "Прежде всего это налоговые преференции. Также меры поддержки от регионального министерства экономического развития, центра “Мой бизнес”", – рассказывает директор центра инноваций социальной сферы Приморского края Юлия Ермакова, ее слова приводит пресс-служба. Основная цель социального предпринимательства – не только прибыль, но и решение социально значимых проблем. Наиболее популярные направления среди социальных предприятий связаны с организацией детского досуга. Он включает в себя уход и присмотр за малышами, дополнительное образование, группы продленного дня и летние лагеря. По итогам последней комиссии число соцпредприятий в крае достигло 389. В пресс-службе указывают, что впереди еще пять заседаний комиссии в этом году, и есть вероятность превзойти прошлогодний рекорд в 476 компаний, получивших статус.
https://ria.ru/20250728/primore-2031917907.html
https://ria.ru/20250801/msp-2032726644.html
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970325189_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_f5cf535996eb422416a784ddb32eb7fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , приморский край
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Приморский край
Статус социального предприятия присвоили еще 39 компаниям из Приморья
Почти 40 компаний в Приморье получили статус социального предприятия
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Еще 39 компаний получили статус социального предприятия в Приморском крае, сообщает пресс-служба правительства региона.
Статус социального предприятия присваивают на один год, поэтому межведомственная комиссия встречается регулярно, чтобы проверить соответствует ли предприятие заявленному рангу.
Отмечается, что на последнем заседании комиссия рассмотрела более 40 заявок на получение статуса, который дает право на ряд льгот.
"Прежде всего это налоговые преференции. Также меры поддержки от регионального министерства экономического развития, центра “Мой бизнес”", – рассказывает директор центра инноваций социальной сферы Приморского края Юлия Ермакова, ее слова приводит пресс-служба.
Основная цель социального предпринимательства – не только прибыль, но и решение социально значимых проблем.
Наиболее популярные направления среди социальных предприятий связаны с организацией детского досуга. Он включает в себя уход и присмотр за малышами, дополнительное образование, группы продленного дня и летние лагеря.
По итогам последней комиссии число соцпредприятий в крае достигло 389.
В пресс-службе указывают, что впереди еще пять заседаний комиссии в этом году, и есть вероятность превзойти прошлогодний рекорд в 476 компаний, получивших статус.