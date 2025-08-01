https://ria.ru/20250801/primore-2032814298.html

Статус социального предприятия присвоили еще 39 компаниям из Приморья

Статус социального предприятия присвоили еще 39 компаниям из Приморья - РИА Новости, 01.08.2025

Статус социального предприятия присвоили еще 39 компаниям из Приморья

Еще 39 компаний получили статус социального предприятия в Приморском крае, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T13:26:00+03:00

2025-08-01T13:26:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Еще 39 компаний получили статус социального предприятия в Приморском крае, сообщает пресс-служба правительства региона. Статус социального предприятия присваивают на один год, поэтому межведомственная комиссия встречается регулярно, чтобы проверить соответствует ли предприятие заявленному рангу. Отмечается, что на последнем заседании комиссия рассмотрела более 40 заявок на получение статуса, который дает право на ряд льгот. "Прежде всего это налоговые преференции. Также меры поддержки от регионального министерства экономического развития, центра “Мой бизнес”", – рассказывает директор центра инноваций социальной сферы Приморского края Юлия Ермакова, ее слова приводит пресс-служба. Основная цель социального предпринимательства – не только прибыль, но и решение социально значимых проблем. Наиболее популярные направления среди социальных предприятий связаны с организацией детского досуга. Он включает в себя уход и присмотр за малышами, дополнительное образование, группы продленного дня и летние лагеря. По итогам последней комиссии число соцпредприятий в крае достигло 389. В пресс-службе указывают, что впереди еще пять заседаний комиссии в этом году, и есть вероятность превзойти прошлогодний рекорд в 476 компаний, получивших статус.

https://ria.ru/20250728/primore-2031917907.html

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