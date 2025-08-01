https://ria.ru/20250801/pravitelstvo-2032926174.html

Кабмин утвердил порядок проведения экзаменов для получения гражданства

Кабмин утвердил порядок проведения экзаменов для получения гражданства - РИА Новости, 01.08.2025

Кабмин утвердил порядок проведения экзаменов для получения гражданства

Кабмин РФ утвердил порядок проведения экзаменов по русскому языку и истории для приобретения гражданства России, соответствующее постановление размещено на... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T23:42:00+03:00

2025-08-01T23:42:00+03:00

2025-08-01T23:49:00+03:00

общество

россия

правительство рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949481085_1055:272:3071:1406_1920x0_80_0_0_285ec389541ae23153fa85b6c652f7dc.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Кабмин РФ утвердил порядок проведения экзаменов по русскому языку и истории для приобретения гражданства России, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемое положение о проведении экзамена по русскому языку для целей приобретения гражданства Российской Федерации и экзамена по истории России и основам законодательства Российской Федерации для целей приобретения гражданства Российской Федерации", - говорится в документе.Утвержденное положение определяет форму и порядок проведения таких экзаменов для иностранных граждан и лиц без гражданства. Эти экзамены проводят государственные учреждения, перечень которых устанавливает правительство. Согласно документу, экзамен по русскому языку проводится в устной и письменной формах, а экзамен по истории России и основам законодательства РФ - в письменной форме в виде тестирования, в том числе с использованием компьютерных и дистанционных технологий.Согласно документу, максимальная продолжительность экзамена по русскому языку составляет не более 90 минут, как и экзамена по истории и основам законодательства РФ. Указано, что проведение экзаменов должно быть зафиксировано госучреждением с помощью средств видео- и аудиозаписи.При проведении экзаменов иностранному гражданину запрещается пользоваться подсказками третьих лиц. Также запрещено пользоваться средствами связи, фото-, аудио- и видеоаппаратурой, справочными материалами, письменными заметками и иными средствами хранения и передачи информации, электронно-вычислительной техникой, за исключением той техники, которая используется для проведения экзаменов. Иностранец, нарушивший эти требования, будет считаться не сдавшим экзамен, а результаты экзамена будут аннулированы.Экзамены проводятся с использованием контрольных измерительных материалов - это комплексы заданий стандартизированной формы. Такие материалы определяет Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). Госучреждения, которые проводят экзамены, формируют варианты контрольных измерительных материалов с использованием банка заданий. При этом новые варианты таких материалов должны формироваться не реже одного раза в месяц. Запрещается повторно предоставлять тот же вариант материалов иностранным гражданам, ранее получившим неудовлетворительный результат на экзамене. Функционирование такого банка заданий и доступ к нему госучреждений обеспечивает Рособрнадзор или организация, уполномоченная в установленном законодательством РФ порядке.Государственное учреждение, проводящее экзамен, должно создать специальную комиссию по проведению экзаменов, она формируется из числа работников госучреждения в составе не менее трех человек. А для разрешения спорных вопросов, возникающих при оценивании результатов, госучреждение должно будет создать конфликтную комиссию, куда сможет обратиться иностранец, получивший неудовлетворительный результат.

https://ria.ru/20250731/pravitelstvo-2032661461.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, правительство рф