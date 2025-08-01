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Кабмин утвердил порядок проведения экзаменов для получения гражданства - РИА Новости, 01.08.2025
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23:42 01.08.2025 (обновлено: 23:49 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/pravitelstvo-2032926174.html
Кабмин утвердил порядок проведения экзаменов для получения гражданства
Кабмин утвердил порядок проведения экзаменов для получения гражданства - РИА Новости, 01.08.2025
Кабмин утвердил порядок проведения экзаменов для получения гражданства
Кабмин РФ утвердил порядок проведения экзаменов по русскому языку и истории для приобретения гражданства России, соответствующее постановление размещено на... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T23:42:00+03:00
2025-08-01T23:49:00+03:00
общество
россия
правительство рф
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Кабмин РФ утвердил порядок проведения экзаменов по русскому языку и истории для приобретения гражданства России, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемое положение о проведении экзамена по русскому языку для целей приобретения гражданства Российской Федерации и экзамена по истории России и основам законодательства Российской Федерации для целей приобретения гражданства Российской Федерации", - говорится в документе.Утвержденное положение определяет форму и порядок проведения таких экзаменов для иностранных граждан и лиц без гражданства. Эти экзамены проводят государственные учреждения, перечень которых устанавливает правительство. Согласно документу, экзамен по русскому языку проводится в устной и письменной формах, а экзамен по истории России и основам законодательства РФ - в письменной форме в виде тестирования, в том числе с использованием компьютерных и дистанционных технологий.Согласно документу, максимальная продолжительность экзамена по русскому языку составляет не более 90 минут, как и экзамена по истории и основам законодательства РФ. Указано, что проведение экзаменов должно быть зафиксировано госучреждением с помощью средств видео- и аудиозаписи.При проведении экзаменов иностранному гражданину запрещается пользоваться подсказками третьих лиц. Также запрещено пользоваться средствами связи, фото-, аудио- и видеоаппаратурой, справочными материалами, письменными заметками и иными средствами хранения и передачи информации, электронно-вычислительной техникой, за исключением той техники, которая используется для проведения экзаменов. Иностранец, нарушивший эти требования, будет считаться не сдавшим экзамен, а результаты экзамена будут аннулированы.Экзамены проводятся с использованием контрольных измерительных материалов - это комплексы заданий стандартизированной формы. Такие материалы определяет Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). Госучреждения, которые проводят экзамены, формируют варианты контрольных измерительных материалов с использованием банка заданий. При этом новые варианты таких материалов должны формироваться не реже одного раза в месяц. Запрещается повторно предоставлять тот же вариант материалов иностранным гражданам, ранее получившим неудовлетворительный результат на экзамене. Функционирование такого банка заданий и доступ к нему госучреждений обеспечивает Рособрнадзор или организация, уполномоченная в установленном законодательством РФ порядке.Государственное учреждение, проводящее экзамен, должно создать специальную комиссию по проведению экзаменов, она формируется из числа работников госучреждения в составе не менее трех человек. А для разрешения спорных вопросов, возникающих при оценивании результатов, госучреждение должно будет создать конфликтную комиссию, куда сможет обратиться иностранец, получивший неудовлетворительный результат.
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общество, россия, правительство рф
Общество, Россия, Правительство РФ
Кабмин утвердил порядок проведения экзаменов для получения гражданства

Правительство утвердило порядок проведения экзаменов для получения гражданства

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на здание дома правительства Российской Федерации
Вид на здание дома правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Кабмин РФ утвердил порядок проведения экзаменов по русскому языку и истории для приобретения гражданства России, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемое положение о проведении экзамена по русскому языку для целей приобретения гражданства Российской Федерации и экзамена по истории России и основам законодательства Российской Федерации для целей приобретения гражданства Российской Федерации", - говорится в документе.
Утвержденное положение определяет форму и порядок проведения таких экзаменов для иностранных граждан и лиц без гражданства. Эти экзамены проводят государственные учреждения, перечень которых устанавливает правительство. Согласно документу, экзамен по русскому языку проводится в устной и письменной формах, а экзамен по истории России и основам законодательства РФ - в письменной форме в виде тестирования, в том числе с использованием компьютерных и дистанционных технологий.
Согласно документу, максимальная продолжительность экзамена по русскому языку составляет не более 90 минут, как и экзамена по истории и основам законодательства РФ. Указано, что проведение экзаменов должно быть зафиксировано госучреждением с помощью средств видео- и аудиозаписи.
При проведении экзаменов иностранному гражданину запрещается пользоваться подсказками третьих лиц. Также запрещено пользоваться средствами связи, фото-, аудио- и видеоаппаратурой, справочными материалами, письменными заметками и иными средствами хранения и передачи информации, электронно-вычислительной техникой, за исключением той техники, которая используется для проведения экзаменов. Иностранец, нарушивший эти требования, будет считаться не сдавшим экзамен, а результаты экзамена будут аннулированы.
Экзамены проводятся с использованием контрольных измерительных материалов - это комплексы заданий стандартизированной формы. Такие материалы определяет Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). Госучреждения, которые проводят экзамены, формируют варианты контрольных измерительных материалов с использованием банка заданий. При этом новые варианты таких материалов должны формироваться не реже одного раза в месяц. Запрещается повторно предоставлять тот же вариант материалов иностранным гражданам, ранее получившим неудовлетворительный результат на экзамене. Функционирование такого банка заданий и доступ к нему госучреждений обеспечивает Рособрнадзор или организация, уполномоченная в установленном законодательством РФ порядке.
Государственное учреждение, проводящее экзамен, должно создать специальную комиссию по проведению экзаменов, она формируется из числа работников госучреждения в составе не менее трех человек. А для разрешения спорных вопросов, возникающих при оценивании результатов, госучреждение должно будет создать конфликтную комиссию, куда сможет обратиться иностранец, получивший неудовлетворительный результат.
Дом правительства - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
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