https://ria.ru/20250801/posolstvo-2032891258.html

В Дании почтили память русских воинов, погибших в годы Первой мировой

В Дании почтили память русских воинов, погибших в годы Первой мировой - РИА Новости, 01.08.2025

В Дании почтили память русских воинов, погибших в годы Первой мировой

Сотрудники российского посольства в Копенгагене возложили цветы к обелиску русским солдатам-военнопленным, скончавшимся в лазаретных лагерях Дании в годы Первой РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T17:49:00+03:00

2025-08-01T17:49:00+03:00

2025-08-01T17:49:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Сотрудники российского посольства в Копенгагене возложили цветы к обелиску русским солдатам-военнопленным, скончавшимся в лазаретных лагерях Дании в годы Первой мировой войны, сообщили в дипмиссии. "Первого августа в День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, на кладбище в городе Хорнбек сотрудники российской дипмиссии возложили цветы к обелиску русским солдатам-военнопленным, скончавшимся в Дании в 1917-1918 годах", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале. В посольстве напомнили, что в годы Первой мировой войны Дания придерживалась политики нейтралитета и изъявила готовность принять на своей территории больных военнопленных противоборствующих сторон. "Для этих целей были построены лазаретные лагеря, русским солдатам и офицерам, вызволенным датским Красным Крестом из немецкого и австрийского плена, оказывали необходимую медицинскую помощь в лагере-лазарете в деревне Хорсерёд близ города Хельсингёр. Всего через этот лагерь прошло около 5 тысяч русских солдат и офицеров: выздоровевших отправляли на родину, умерших хоронили на ближайших кладбищах", - добавили в посольстве. По данным посольства, на местном кладбище установлен обелиск в память о 58 русских солдатах, скончавшихся в лагере в 1917-1918 годах.

https://ria.ru/20250726/pamyatnik-2031616737.html

https://ria.ru/20250622/pamyat--2024643475.html

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в мире, дания, копенгаген, красный крест