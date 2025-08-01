В Дании почтили память русских воинов, погибших в годы Первой мировой
Посольство РФ в Копенгагене возложило цветы к обелиску русским солдатам
© Фото : посольство России в ДанииСотрудники посольства России в Дании возложили цветы к обелиску русским солдатам-военнопленным, скончавшимся в лазаретных лагерях Дании в годы Первой мировой войны
Сотрудники посольства России в Дании возложили цветы к обелиску русским солдатам-военнопленным, скончавшимся в лазаретных лагерях Дании в годы Первой мировой войны
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Сотрудники российского посольства в Копенгагене возложили цветы к обелиску русским солдатам-военнопленным, скончавшимся в лазаретных лагерях Дании в годы Первой мировой войны, сообщили в дипмиссии.
"Первого августа в День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, на кладбище в городе Хорнбек сотрудники российской дипмиссии возложили цветы к обелиску русским солдатам-военнопленным, скончавшимся в Дании в 1917-1918 годах", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.
В посольстве напомнили, что в годы Первой мировой войны Дания придерживалась политики нейтралитета и изъявила готовность принять на своей территории больных военнопленных противоборствующих сторон.
"Для этих целей были построены лазаретные лагеря, русским солдатам и офицерам, вызволенным датским Красным Крестом из немецкого и австрийского плена, оказывали необходимую медицинскую помощь в лагере-лазарете в деревне Хорсерёд близ города Хельсингёр. Всего через этот лагерь прошло около 5 тысяч русских солдат и офицеров: выздоровевших отправляли на родину, умерших хоронили на ближайших кладбищах", - добавили в посольстве.
По данным посольства, на местном кладбище установлен обелиск в память о 58 русских солдатах, скончавшихся в лагере в 1917-1918 годах.