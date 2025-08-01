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Правительство Швейцарии "пришло в состояние шока" от пошлин США, пишет FT - РИА Новости, 01.08.2025
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16:20 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/poshliny-2032869702.html
Правительство Швейцарии "пришло в состояние шока" от пошлин США, пишет FT
Правительство Швейцарии "пришло в состояние шока" от пошлин США, пишет FT - РИА Новости, 01.08.2025
Правительство Швейцарии "пришло в состояние шока" от пошлин США, пишет FT
Правительство Швейцарии "пришло в состояние шока" из-за таможенных пошлин в 39%, введенных США в отношении страны, сообщает газета Financial Times со ссылкой на РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T16:20:00+03:00
2025-08-01T16:20:00+03:00
в мире
швейцария
сша
реакция на пошлины сша
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Правительство Швейцарии "пришло в состояние шока" из-за таможенных пошлин в 39%, введенных США в отношении страны, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванного швейцарского депутата. Ранее в пятницу президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер заявила, что страна не смогла договориться с США по пошлинам, которые были на уровне 31%. Затем Белый дом объявил, что таможенные пошлины, применяемые к Швейцарии с 7 августа, составят 39%. "Швейцарский законодатель добавил, что было бы справедливо сказать, что правительство пришло в состояние шока", - говорится в публикации. По словам профессора Международного института управленческого развития в Лозанне Саймона Эвенетта, наиболее вероятной причиной введения США пошлин стал "резкий рост профицита Швейцарии в торговле с США в 2024 году". Профессор отметил, что первоначальный размер пошлины в 31% был рассчитан на основе показателей 2023 года. Как отмечает Financial Times, в 2024 году сумма экспорта швейцарских товаров в США превысила 60,9 миллиарда долларов. В частности, Швейцария поставляла в Штаты фармацевтические препараты, медицинское оборудование, кофе, часы и золото. В пятницу президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%.
https://ria.ru/20250731/tramp-2032585050.html
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в мире, швейцария, сша, реакция на пошлины сша
В мире, Швейцария, США, Реакция на пошлины США
Правительство Швейцарии "пришло в состояние шока" от пошлин США, пишет FT

FT: правительство Швейцарии в шоке от таможенных пошлин США

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкШвейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Правительство Швейцарии "пришло в состояние шока" из-за таможенных пошлин в 39%, введенных США в отношении страны, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванного швейцарского депутата.
Ранее в пятницу президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер заявила, что страна не смогла договориться с США по пошлинам, которые были на уровне 31%. Затем Белый дом объявил, что таможенные пошлины, применяемые к Швейцарии с 7 августа, составят 39%.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Трамп заявил, что введением пошлин оживил США
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"Швейцарский законодатель добавил, что было бы справедливо сказать, что правительство пришло в состояние шока", - говорится в публикации.
По словам профессора Международного института управленческого развития в Лозанне Саймона Эвенетта, наиболее вероятной причиной введения США пошлин стал "резкий рост профицита Швейцарии в торговле с США в 2024 году". Профессор отметил, что первоначальный размер пошлины в 31% был рассчитан на основе показателей 2023 года.
Как отмечает Financial Times, в 2024 году сумма экспорта швейцарских товаров в США превысила 60,9 миллиарда долларов. В частности, Швейцария поставляла в Штаты фармацевтические препараты, медицинское оборудование, кофе, часы и золото.
В пятницу президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%.
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В миреШвейцарияСШАРеакция на пошлины США
 
 
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