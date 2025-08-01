https://ria.ru/20250801/poshliny-2032869702.html

Правительство Швейцарии "пришло в состояние шока" от пошлин США, пишет FT

Правительство Швейцарии "пришло в состояние шока" от пошлин США, пишет FT - РИА Новости, 01.08.2025

Правительство Швейцарии "пришло в состояние шока" от пошлин США, пишет FT

Правительство Швейцарии "пришло в состояние шока" из-за таможенных пошлин в 39%, введенных США в отношении страны, сообщает газета Financial Times со ссылкой на РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T16:20:00+03:00

2025-08-01T16:20:00+03:00

2025-08-01T16:20:00+03:00

в мире

швейцария

сша

реакция на пошлины сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008604854_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_51ec6b0690bacbfddabce05190af4565.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Правительство Швейцарии "пришло в состояние шока" из-за таможенных пошлин в 39%, введенных США в отношении страны, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванного швейцарского депутата. Ранее в пятницу президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер заявила, что страна не смогла договориться с США по пошлинам, которые были на уровне 31%. Затем Белый дом объявил, что таможенные пошлины, применяемые к Швейцарии с 7 августа, составят 39%. "Швейцарский законодатель добавил, что было бы справедливо сказать, что правительство пришло в состояние шока", - говорится в публикации. По словам профессора Международного института управленческого развития в Лозанне Саймона Эвенетта, наиболее вероятной причиной введения США пошлин стал "резкий рост профицита Швейцарии в торговле с США в 2024 году". Профессор отметил, что первоначальный размер пошлины в 31% был рассчитан на основе показателей 2023 года. Как отмечает Financial Times, в 2024 году сумма экспорта швейцарских товаров в США превысила 60,9 миллиарда долларов. В частности, Швейцария поставляла в Штаты фармацевтические препараты, медицинское оборудование, кофе, часы и золото. В пятницу президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%.

https://ria.ru/20250731/tramp-2032585050.html

https://ria.ru/20250730/tramp-2032438470.html

швейцария

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, швейцария, сша, реакция на пошлины сша