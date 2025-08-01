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Пошлины Трампа не сильно отразятся на винном секторе в США, считает эксперт
Пошлины Трампа не сильно отразятся на винном секторе в США, считает эксперт - РИА Новости, 01.08.2025
Пошлины Трампа не сильно отразятся на винном секторе в США, считает эксперт
Высокие пошлины, которые администрация Дональда Трампа вводит на импортные товары, менее проблематичны для американской винной индустрии, чем снижение спроса на РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T08:24:00+03:00
2025-08-01T08:24:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Высокие пошлины, которые администрация Дональда Трампа вводит на импортные товары, менее проблематичны для американской винной индустрии, чем снижение спроса на ее продукцию, заявил РИА Новости Билл Борум, владелец компании California Wine Services, предоставляющей услуги в сфере винного туризма в штате Калифорния. "Я не думаю, что пошлины сильно отразятся на малом бизнесе или на потребителях", - сказал Борум. Он подчеркнул, что снижение спроса представляет намного более серьезную проблему для сотен виноделен, большинство которых относятся к малому бизнесу. "Гораздо больше трудностей связано с давно имеющими место тенденциями снижения спроса", - добавил Борум. Второго апреля Трамп подписал указ о введении 10%-ных "взаимных" пошлин на импорт, отметив при этом, что более высокие ставки для 57 стран начнут действовать с 9 апреля. После того, как более 75 стран начали переговоры, США отложили введение пошлин до 9 июля. За два дня до истечения срока Трамп продлил приостановку действия повышенных пошлин до 1 августа
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калифорния, сша, дональд трамп, в мире
Калифорния, США, Дональд Трамп, В мире
Пошлины Трампа не сильно отразятся на винном секторе в США, считает эксперт
Глава California Wine Services Борум: пошлины почти не заденут винный сектор США