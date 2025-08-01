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Эксперт назвал преимущества КНР перед США в международной торговле - РИА Новости, 01.08.2025
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16:02 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/politika-2032864460.html
Эксперт назвал преимущества КНР перед США в международной торговле
Эксперт назвал преимущества КНР перед США в международной торговле - РИА Новости, 01.08.2025
Эксперт назвал преимущества КНР перед США в международной торговле
Внешняя политика Пекина отличается стабильностью и уважением суверенитета иностранных государств, что позволило ему стать основным торговым партнером более чем... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T16:02:00+03:00
2025-08-01T16:02:00+03:00
в мире
китай
бразилия
пекин
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 авг - РИА Новости. Внешняя политика Пекина отличается стабильностью и уважением суверенитета иностранных государств, что позволило ему стать основным торговым партнером более чем 120 стран мира, заявил РИА Новости преподаватель права в Фонде имени Жетулиу Варгаса в Рио-де-Жанейро Эвандро Карвальо, специализирующийся на бразильско-китайских отношениях. "Внешняя политика Китая показывает большую стабильность, предсказуемость и уважение к принципам суверенитета. (КНР - ред.) значительно повысила свой авторитет и в настоящее время является крупнейшим торговым партнером более 120 стран мира", - сообщил собеседник агентства. При этом, комментируя тарифную политику президента США Дональда Трампа в отношении Бразилии, Карвальо указал на ее непредсказуемость и отметил, что она толкает страны к укреплению связей с более надежными партнерами, такими как Китай. В среду Трамп подписал указ, которым повысил пошлины на бразильскую продукцию до 50%, но при этом ввел список из 700 исключений в стратегических секторах, таких как авиастроение, энергетика и частично сельское хозяйство. Ранее бразильский сенатор Карлус Виана заявил, что американские пошлины на бразильские товары связаны с укреплением БРИКС. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. В 2025 году в БРИКС председательствует Бразилия.
https://ria.ru/20250715/kitay-2029181127.html
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в мире, китай, бразилия, пекин, дональд трамп, брикс
В мире, Китай, Бразилия, Пекин, Дональд Трамп, БРИКС
Эксперт назвал преимущества КНР перед США в международной торговле

Карвальо: Китай ведет более стабильную политику, чем США

© AP Photo / Mark Schiefelbein/PoolФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein/Pool
Флаги США и Китая. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 авг - РИА Новости. Внешняя политика Пекина отличается стабильностью и уважением суверенитета иностранных государств, что позволило ему стать основным торговым партнером более чем 120 стран мира, заявил РИА Новости преподаватель права в Фонде имени Жетулиу Варгаса в Рио-де-Жанейро Эвандро Карвальо, специализирующийся на бразильско-китайских отношениях.
"Внешняя политика Китая показывает большую стабильность, предсказуемость и уважение к принципам суверенитета. (КНР - ред.) значительно повысила свой авторитет и в настоящее время является крупнейшим торговым партнером более 120 стран мира", - сообщил собеседник агентства.
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При этом, комментируя тарифную политику президента США Дональда Трампа в отношении Бразилии, Карвальо указал на ее непредсказуемость и отметил, что она толкает страны к укреплению связей с более надежными партнерами, такими как Китай.
В среду Трамп подписал указ, которым повысил пошлины на бразильскую продукцию до 50%, но при этом ввел список из 700 исключений в стратегических секторах, таких как авиастроение, энергетика и частично сельское хозяйство.
Ранее бразильский сенатор Карлус Виана заявил, что американские пошлины на бразильские товары связаны с укреплением БРИКС.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. В 2025 году в БРИКС председательствует Бразилия.
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