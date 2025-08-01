https://ria.ru/20250801/politika-2032864460.html

Эксперт назвал преимущества КНР перед США в международной торговле

Эксперт назвал преимущества КНР перед США в международной торговле - РИА Новости, 01.08.2025

Эксперт назвал преимущества КНР перед США в международной торговле

Внешняя политика Пекина отличается стабильностью и уважением суверенитета иностранных государств, что позволило ему стать основным торговым партнером более чем... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T16:02:00+03:00

2025-08-01T16:02:00+03:00

2025-08-01T16:02:00+03:00

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 авг - РИА Новости. Внешняя политика Пекина отличается стабильностью и уважением суверенитета иностранных государств, что позволило ему стать основным торговым партнером более чем 120 стран мира, заявил РИА Новости преподаватель права в Фонде имени Жетулиу Варгаса в Рио-де-Жанейро Эвандро Карвальо, специализирующийся на бразильско-китайских отношениях. "Внешняя политика Китая показывает большую стабильность, предсказуемость и уважение к принципам суверенитета. (КНР - ред.) значительно повысила свой авторитет и в настоящее время является крупнейшим торговым партнером более 120 стран мира", - сообщил собеседник агентства. При этом, комментируя тарифную политику президента США Дональда Трампа в отношении Бразилии, Карвальо указал на ее непредсказуемость и отметил, что она толкает страны к укреплению связей с более надежными партнерами, такими как Китай. В среду Трамп подписал указ, которым повысил пошлины на бразильскую продукцию до 50%, но при этом ввел список из 700 исключений в стратегических секторах, таких как авиастроение, энергетика и частично сельское хозяйство. Ранее бразильский сенатор Карлус Виана заявил, что американские пошлины на бразильские товары связаны с укреплением БРИКС. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. В 2025 году в БРИКС председательствует Бразилия.

https://ria.ru/20250715/kitay-2029181127.html

https://ria.ru/20250623/kitaj-2024739389.html

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в мире, китай, бразилия, пекин, дональд трамп, брикс