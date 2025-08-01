Рейтинг@Mail.ru
Вильфанд рассказал о дефиците осадков в августе - РИА Новости, 01.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:29 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/pogoda-2032743025.html
Вильфанд рассказал о дефиците осадков в августе
Вильфанд рассказал о дефиците осадков в августе - РИА Новости, 01.08.2025
Вильфанд рассказал о дефиците осадков в августе
Меньше нормы осадков в августе выпадет в Черноземье, Южном федеральном округе и на Северном Кавказе, избыток дождей прогнозируется в Калининградской и... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T02:29:00+03:00
2025-08-01T02:29:00+03:00
россия
северный кавказ
ленинградская область
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749035960_0:454:2833:2048_1920x0_80_0_0_041231a2cf55e46a9a98bfd29070ddb7.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Меньше нормы осадков в августе выпадет в Черноземье, Южном федеральном округе и на Северном Кавказе, избыток дождей прогнозируется в Калининградской и Ленинградской областях, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Южная половина европейской территории России будет в дефиците осадков. Это все южнее Московской области – Тульская, Рязанская, Курская, Воронежская области, весь Южный федеральный округ, весь Северо-Кавказский и самый юг Приволжского", - сказал Вильфанд. Также дефицит осадков в августе прогнозируется на Чукотке и на северо-востоке европейской России – в Ненецком автономном округе, на севере Архангельской области и Коми, сообщил синоптик. "Избыток осадков прогнозируется на севере Красноярского края и на северо-западе европейской части страны – Ленинградская, Калининградская области. На остальной территории осадки будут близки к норме", - добавил метеоролог.
https://ria.ru/20250801/pogoda-2032737561.html
https://ria.ru/20250311/klimat-2004211056.html
россия
северный кавказ
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749035960_0:295:2337:2048_1920x0_80_0_0_00886f30e17e36ee962608e1d1a295fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, северный кавказ, ленинградская область, роман вильфанд, гидрометцентр, общество
Россия, Северный Кавказ, Ленинградская область, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Общество
Вильфанд рассказал о дефиците осадков в августе

В августе меньше нормы осадков выпадет в Черноземье, Южном и Северном Кавказе

© РИА Новости / Андрей Архипов | Перейти в медиабанкЗасуха
Засуха - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в медиабанк
Засуха. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Меньше нормы осадков в августе выпадет в Черноземье, Южном федеральном округе и на Северном Кавказе, избыток дождей прогнозируется в Калининградской и Ленинградской областях, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Южная половина европейской территории России будет в дефиците осадков. Это все южнее Московской области – Тульская, Рязанская, Курская, Воронежская области, весь Южный федеральный округ, весь Северо-Кавказский и самый юг Приволжского", - сказал Вильфанд.
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Вильфанд рассказал о погоде в августе
00:37
Также дефицит осадков в августе прогнозируется на Чукотке и на северо-востоке европейской России – в Ненецком автономном округе, на севере Архангельской области и Коми, сообщил синоптик.
"Избыток осадков прогнозируется на севере Красноярского края и на северо-западе европейской части страны – Ленинградская, Калининградская области. На остальной территории осадки будут близки к норме", - добавил метеоролог.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Вильфанд оценил влияние климата на формирование государственности России
11 марта, 03:28
 
РоссияСеверный КавказЛенинградская областьРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала