https://ria.ru/20250801/pogoda-2032743025.html
Вильфанд рассказал о дефиците осадков в августе
Вильфанд рассказал о дефиците осадков в августе - РИА Новости, 01.08.2025
Вильфанд рассказал о дефиците осадков в августе
Меньше нормы осадков в августе выпадет в Черноземье, Южном федеральном округе и на Северном Кавказе, избыток дождей прогнозируется в Калининградской и... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T02:29:00+03:00
2025-08-01T02:29:00+03:00
2025-08-01T02:29:00+03:00
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северный кавказ
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роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Меньше нормы осадков в августе выпадет в Черноземье, Южном федеральном округе и на Северном Кавказе, избыток дождей прогнозируется в Калининградской и Ленинградской областях, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Южная половина европейской территории России будет в дефиците осадков. Это все южнее Московской области – Тульская, Рязанская, Курская, Воронежская области, весь Южный федеральный округ, весь Северо-Кавказский и самый юг Приволжского", - сказал Вильфанд. Также дефицит осадков в августе прогнозируется на Чукотке и на северо-востоке европейской России – в Ненецком автономном округе, на севере Архангельской области и Коми, сообщил синоптик. "Избыток осадков прогнозируется на севере Красноярского края и на северо-западе европейской части страны – Ленинградская, Калининградская области. На остальной территории осадки будут близки к норме", - добавил метеоролог.
https://ria.ru/20250801/pogoda-2032737561.html
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россия, северный кавказ, ленинградская область, роман вильфанд, гидрометцентр, общество
Россия, Северный Кавказ, Ленинградская область, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Общество
Вильфанд рассказал о дефиците осадков в августе
В августе меньше нормы осадков выпадет в Черноземье, Южном и Северном Кавказе