https://ria.ru/20250801/pogoda-2032743025.html

Вильфанд рассказал о дефиците осадков в августе

Вильфанд рассказал о дефиците осадков в августе - РИА Новости, 01.08.2025

Вильфанд рассказал о дефиците осадков в августе

Меньше нормы осадков в августе выпадет в Черноземье, Южном федеральном округе и на Северном Кавказе, избыток дождей прогнозируется в Калининградской и... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T02:29:00+03:00

2025-08-01T02:29:00+03:00

2025-08-01T02:29:00+03:00

россия

северный кавказ

ленинградская область

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Меньше нормы осадков в августе выпадет в Черноземье, Южном федеральном округе и на Северном Кавказе, избыток дождей прогнозируется в Калининградской и Ленинградской областях, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Южная половина европейской территории России будет в дефиците осадков. Это все южнее Московской области – Тульская, Рязанская, Курская, Воронежская области, весь Южный федеральный округ, весь Северо-Кавказский и самый юг Приволжского", - сказал Вильфанд. Также дефицит осадков в августе прогнозируется на Чукотке и на северо-востоке европейской России – в Ненецком автономном округе, на севере Архангельской области и Коми, сообщил синоптик. "Избыток осадков прогнозируется на севере Красноярского края и на северо-западе европейской части страны – Ленинградская, Калининградская области. На остальной территории осадки будут близки к норме", - добавил метеоролог.

https://ria.ru/20250801/pogoda-2032737561.html

https://ria.ru/20250311/klimat-2004211056.html

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северный кавказ

ленинградская область

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Дарья Буймова

россия, северный кавказ, ленинградская область, роман вильфанд, гидрометцентр, общество