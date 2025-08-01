https://ria.ru/20250801/pogoda-2032737561.html

Вильфанд рассказал о погоде в августе

Вильфанд рассказал о погоде в августе - РИА Новости, 01.08.2025

Вильфанд рассказал о погоде в августе

Средняя температура в августе будет выше нормы на северо-западе России, в Черноземье, на Кубани, в республиках Кавказа, на Камчатке, в Приморском крае и на... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T00:37:00+03:00

2025-08-01T00:37:00+03:00

2025-08-01T00:37:00+03:00

общество

россия

камчатка

приморский край

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Средняя температура в августе будет выше нормы на северо-западе России, в Черноземье, на Кубани, в республиках Кавказа, на Камчатке, в Приморском крае и на Сахалине, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "На европейской территории России в августе температура прогнозируется преимущественно выше нормы в Северо-Западном федеральном округе, на южной половине Центрального федерального округа, то есть в регионах Центрального Черноземья, во всем Южном федеральном округе и в республиках Северного Кавказа", - сказал Вильфанд. Также, по его словам, температура выше нормы в августе ожидается на юге Хабаровского каря, на Камчатке, в Приморском крае и на Сахалине. "На остальной территории России средняя температура в августе будет около нормы", - добавил синоптик. Он также отметил, что начало месяца будет холодным в Западной и Средней Сибири – температура опустится на 6 градусов ниже нормы.

https://ria.ru/20250729/avgust-2031483770.html

https://ria.ru/20250729/vrach-2032052892.html

россия

камчатка

приморский край

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, камчатка, приморский край, роман вильфанд, гидрометцентр