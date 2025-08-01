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В Архангельской области грузовой поезд сошел с рельсов - РИА Новости, 01.08.2025
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13:58 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/poezd-2032822992.html
В Архангельской области грузовой поезд сошел с рельсов
В Архангельской области грузовой поезд сошел с рельсов - РИА Новости, 01.08.2025
В Архангельской области грузовой поезд сошел с рельсов
Девять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Архангельской области, пострадавших нет, причины происшествия устанавливаются, сообщила Северо-Западная... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T13:58:00+03:00
2025-08-01T13:58:00+03:00
происшествия
архангельская область
северо-западная транспортная прокуратура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Девять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Архангельской области, пострадавших нет, причины происшествия устанавливаются, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "По предварительным данным, 1 августа 2025 года на перегоне между станциями Поньга ‑ Шастинский с рельсов сошли девять грузовых вагонов. Пострадавших нет", – говорится в Telegram-канале надзорного ведомства. На место происшествия направлены восстановительные поезда. Причины инцидента устанавливаются. Архангельская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
https://ria.ru/20250708/poezd-2027835398.html
https://ria.ru/20250512/poezd-2016521042.html
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происшествия, архангельская область, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Архангельская область, Северо-Западная транспортная прокуратура
В Архангельской области грузовой поезд сошел с рельсов

Под Архангельском 9 вагонов грузового поезда сошли с рельсов, пострадавших нет

© РИА Новости / Станислав КрасильниковВид из кабины машиниста пассажирского поезда
Вид из кабины машиниста пассажирского поезда - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Девять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Архангельской области, пострадавших нет, причины происшествия устанавливаются, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, 1 августа 2025 года на перегоне между станциями Поньга ‑ Шастинский с рельсов сошли девять грузовых вагонов. Пострадавших нет", – говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.
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На место происшествия направлены восстановительные поезда. Причины инцидента устанавливаются.
Архангельская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
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ПроисшествияАрхангельская областьСеверо-Западная транспортная прокуратура
 
 
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