https://ria.ru/20250801/poezd-2032822992.html

В Архангельской области грузовой поезд сошел с рельсов

В Архангельской области грузовой поезд сошел с рельсов - РИА Новости, 01.08.2025

В Архангельской области грузовой поезд сошел с рельсов

Девять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Архангельской области, пострадавших нет, причины происшествия устанавливаются, сообщила Северо-Западная... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T13:58:00+03:00

2025-08-01T13:58:00+03:00

2025-08-01T13:58:00+03:00

происшествия

архангельская область

северо-западная транспортная прокуратура

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Девять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Архангельской области, пострадавших нет, причины происшествия устанавливаются, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "По предварительным данным, 1 августа 2025 года на перегоне между станциями Поньга ‑ Шастинский с рельсов сошли девять грузовых вагонов. Пострадавших нет", – говорится в Telegram-канале надзорного ведомства. На место происшествия направлены восстановительные поезда. Причины инцидента устанавливаются. Архангельская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

https://ria.ru/20250708/poezd-2027835398.html

https://ria.ru/20250512/poezd-2016521042.html

архангельская область

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происшествия, архангельская область, северо-западная транспортная прокуратура