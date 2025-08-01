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За неправильную парковку во дворах Подмосковья оштрафовали на 25 млн руб
За неправильную парковку во дворах Подмосковья оштрафовали на 25 млн руб - РИА Новости, 01.08.2025
За неправильную парковку во дворах Подмосковья оштрафовали на 25 млн руб
Общая сумма штрафов для нарушителей правил парковки во дворах Подмосковья превысила 25 миллионов рублей за полгода, сообщает пресс-служба министерства по... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T18:53:00+03:00
2025-08-01T18:53:00+03:00
2025-08-01T18:53:00+03:00
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Общая сумма штрафов для нарушителей правил парковки во дворах Подмосковья превысила 25 миллионов рублей за полгода, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. В среднем еженедельно в регионе выписывают более 200 постановлений о привлечении к ответственности. В пресс-службе отмечают, что по сравнению с предыдущим годом количество зафиксированных нарушений увеличилось на четверть. В Московской области контроль за нарушениями благоустройства организован через раздел "Народный инспектор" приложения "Добродел". С его помощью жители фиксируют парковку на газонах, загромождение контейнерных площадок и размещение машин на детских игровых территориях. Для оформления нарушения пользователям нужно снять видео с госномером автомобиля и отправить через приложение.
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московская область (подмосковье), авто
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Авто
За неправильную парковку во дворах Подмосковья оштрафовали на 25 млн руб
За парковку во дворах Подмосковья оштрафовали более чем на 25 млн рублей