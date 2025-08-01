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Более 20 тысяч человек посетили летние библиотечные фестивали Подмосковья

Более 20 тысяч человек посетили летние библиотечные фестивали Подмосковья - РИА Новости, 01.08.2025

Более 20 тысяч человек посетили летние библиотечные фестивали Подмосковья

Свыше 20 тысяч человек посетили летние библиотечные фестивали Подмосковья с 1 июня, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T15:34:00+03:00

2025-08-01T15:34:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Свыше 20 тысяч человек посетили летние библиотечные фестивали Подмосковья с 1 июня, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Гости и жители города приходили в летние читальные залы, в которых проходили праздники и встречи. Также библиотеки принимают активное участие в городских мероприятиях. В августе библиотеки также подготовили много различных событий. Так, в парке имени И.Г. Воробьева городского округа Луховиц 6 августа отметят День города. Библиотеки муниципалитета подготовили к этому событию программу с мастер-классами, фотовыставкой, краеведческим лото и другими активностями. 16 августа город Озеры городского округа Коломна отметит 100-летний юбилей. Библиотеки Коломны подготовили к этому событию фестиваль "Ткань Озер" и выставку. Они пройдут в Озерской библиотеке имени Д.В. Григоровича. Там будут представлены образцы тканей хлопчатобумажного комбината "Рабочий", действовавшего в городе на протяжении многих лет. В конце августа в Егорьевске пройдет фестиваль "Успенский городок", посвященный творчеству Эдуарда Успенского. Библиотеки города примут активное участие в мероприятии и проведут чтения произведений Успенского, мастер-классы, квест "Герои мультфильма" и покажут театральные постановки. 30 августа запланированы торжественные мероприятия в библиотеках наукограда Жуковский, посвященные Дню города. Там в честь праздника пройдут выставки книг, посвященных истории города, его знаменитым жителям и важным событиям. Кроме того, в программе предусмотрены мастер-классы, поэтические чтения, встречи с местными поэтами и писателями. 31 августа будет работать площадка библиотек в городском парке культуры и отдыха, где пройдут мастер-классы для детей, состоится концерт исполнителей — друзей библиотек, и выступления жуковских поэтов и писателей. В конце августа в селе Мячково городского округа Коломна пройдет краеведческий фестиваль "Лука-море!", посвященных местному сорту лука. Библиотеки Коломны подготовили для жителей и гостей города праздничный концерт, народные игры, мастер-классы и комикс-выставку "Самый модный лук" и краеведческую экспозицию о мячковском луке. 30 августа в городском парке Мира пройдет фестиваль "Чаепитие в Мытищах". Сотрудники библиотек оденутся литературными героями и представят посетителям парка театрализованную интерактивную программу "Чайный лабиринт".

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московская область (подмосковье)